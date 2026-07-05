BALONCESTO
Las 24 horas de locura de Bonga: de estar cerca del Barça, a tenerlo casi cerrado con el Madrid y acabar en Panathinaikos
El alero alemán, quien abonó ayer su cláusula de salida de Partizán, firmará por el nuevo proyecto de Zeljko Obradovic
Isaac Bonga era, sin duda, una de las grandes joyas de este mercado de traspasos. Su juventud —25 años—, sumada a su versatilidad, su imponente físico y su experiencia al máximo nivel, lo convertían en uno de los principales objetivos para muchos equipos de la Euroliga. El propio jugador alemán abonó la cláusula de salida de 700.000 euros que le permitía abandonar el Partizan, un movimiento que terminó de abrir la puerta a su futuro. Entre sus pretendientes se encontraban dos gigantes como Barça y Real Madrid. Sin embargo, según informó Donatas Urbonas en BasketNews, finalmente ha sido Panathinaikos quien ha ganado la carrera por el internacional alemán.
Tres equipos en 24h
El viernes, el futuro del alero alemán pareció quedar muy ligado al conjunto azulgrana. El Barça fue el primero en moverse con decisión y llegó a tener las negociaciones bastante avanzadas con el jugador. Su perfil encajaba en la idea de reforzar el perímetro con un jugador físico y con un talento diferencial en la Euroliga. Su experiencia al máximo nivel, pese a su juventud, lo convertía en una apuesta de presente muy atractiva para un Barça en reconstrucción.
Sin embargo, cuando la operación parecía encaminada hacia el club catalán, apareció con fuerza el Real Madrid. El conjunto blanco irrumpió en la negociación con una propuesta económicamente superior, elevó la puja y cambió por completo el escenario. De hecho, en ese momento el Madrid llegó a tener el fichaje prácticamente cerrado, hasta el punto de situarse como el gran favorito para hacerse con uno de los jugadores más deseados del mercado europeo.
Camino a Grecia
Cuando todo apuntaba a que el jugador acabaría vistiendo de blanco, llegó el giro de guion definitivo. Isaac Bonga jugará en Panathinaikos. Según apunta Donatas Urbonas, el equipo griego está finalizando un acuerdo multianual con el alemán, lo que cerraría una operación que durante 24 horas ha sido una de las grandes protagonistas del mercado. El conjunto de Atenas no solo le ofrecerá una cantidad superior a la de los dos clubes españoles, sino que también ha incluido una condición clave para convencer al jugador, una cláusula de salida a la NBA durante las pretemporadas. Ese punto ha tenido un peso importante, ya que permite a Bonga mantener abierta la puerta a un posible regreso a Estados Unidos si aparece una oportunidad atractiva.
Otro factor importante ha sido la figura de Obradovic. El entrenador conoce perfectamente a Bonga tras su etapa juntos en el Partizan, donde el alero alemán pudo crecer bajo sus órdenes. Esa relación previa también puede haber sido relevante a la hora de inclinar la balanza. La confianza del técnico y el papel importante que el jugador podría tener dentro del proyecto terminaron de reforzar la opción de Panathinaikos.
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