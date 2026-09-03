20 años de la conquista de España de su primer Mundial de baloncesto: "No perdimos ningún partido, estábamos en modo ser campeones"

Este jueves 3 de septiembre se conmemora una de las grandes hazañas históricas del baloncesto español. Se cumplen 20 años de la consecución del Mundial de Japón, el de la primera estrella. Siete años después de haber derrotado a Estados Unidos en el mundial sub-18, los júniors de oro, complementados con otros grandes talentos nacionales, hicieron historia en Saitama.

Álex Mumbrú recordó en 'SPORT' aquel éxito tan mágico como inesperado, y que marcó a toda una generación para engancharse al deporte del balón naranja. "Al Mundial le tengo un cariño especial porque nadie pensaba que podíamos ser campeones del mundo. Es cierto que yo y unos cuantos que estamos ahí nos unimos a la generación del 80, que ha sido una de las mejores. La generación de Felipe (Reyes), de Pau (Gasol), de (Juan Carlos) Navarro, de Raúl (López), de (Carlos) Cabezas, de Berni (Rodríguez). Nosotros nos aprovechamos un poco de que eran increíbles jugadores, fue un Mundial un poco inesperado. También fuimos los que empezamos el éxito del deporte español. Luego vino Rafa Nadal, Fernando Alonso, España ganó el Mundial de Fútbol. Ya vino todo, pero fuimos los que abrimos esa España de ganar", compartió el exjugador de aquel mítico equipo y actual seleccionador alemán y técnico de la Virtus Bolonia.

Álex Mumbrú conquistó el Mundial de 2006 / EFE

Un Mundial perfecto: nueve partidos, nueve victorias

España se plantó en Japón liderada por Pepu Hernández en el banquillo. En la fase de grupos, 'La Familia' derrotó a Nueva Zelanda (86-70), Panamá (57-101), Alemania (71-92), Angola (93-83) y Japón (55-104) en una primera fase en la que la selección ya dio muestras de su enorme potencial y calidad. Tras ese grupo inicial, llegaron las eliminatorias.

En octavos de final, España derrotó a Serbia y Montenegro por 87-75 liderada por un Pau Gasol (MVP del torneo) que se fue hasta los 19 puntos y 15 rebotes, ganándole el duelo a Darko Milicic. En cuartos, 'La Familia' pasó por encima de Lituania (89-67) de nuevo con un partido para el recuerdo (25 tantos y 9 capturas) de E.T., tal y como mencionaba Andrés Montes al mayor de los Gasol. España acariciaba medalla, pero en 'semis' se citaban con Argentina, la 'generación dorada' que había subido al cajón más alto del podio en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004.

Álex Mumbrú, en un partido con la selección española / EFE

Mumbrú recuerda el título: "Era bastante difícil que alguien nos pudiera ganar, estábamos en modo ser campeones"

En un final de infarto, y con un triple fallado totalmente solo de Andres Nocioni que les hubiese eliminado, España derrotó a la albiceleste por 75-74, aunque el peaje pagado para clasificarse para el partido por el título fue terriblemente caro: Pau Gasol se lesionó el pie y no pudo jugar la final. "Recuerdo el triple de 'Chapu' (Nocioni) desde el córner, lo tenemos en la retina todos. Estábamos defendiendo bien a Ginobili y tiró Chapu solo y falló. Ganamos ese partido. Recuerdo la lesión de Pau, nos metimos en la final... No perdimos ningún partido aquel verano. Era bastante difícil que alguien nos pudiera ganar, estábamos en modo ser campeones. Pau nos había llevado hasta la final, pero teníamos que ganarla. Tanto Marc (Gasol) como Felipe (Reyes) estuvieron inconmensurables contra Grecia. Y vaya que si lo estuvieron.

El combinado heleno, con Spanoulis, Diamantidis, Papaloukas, o Kakiouzis, se citaba en la final después de haber eliminado contra todo pronóstico a Estados Unidos (101-95) en uno de los mejores partidos históricos de los Mundiales, y en el que se dio a conocer Sofoklis Schortsanitis, 'Big Sofo' o 'Baby Shaq', y que en 2014 terminaría levantando la Euroliga con el Maccabi. Pero pese a la ausencia de Pau y al tremendo talento griego, no hubo final.

España celebra en 2026 los 20 años de la conquista del Mundial de Japón / FEB

'Partidazo' en la final ante la potente Grecia

España pasó el rodillo sobre Grecia a la que derrotó por 47-70 en un partido en el que Jorge Garbajosa y Juan Carlos Navarro fueron los máximos anotadores con 20 puntos cada uno. El rendimiento defensivo del conjunto de Pepu fue extraordinario: los de Panagiotis Giannakis solo fueron capaces de anotar 12, 11, 11 y 13 puntos en los cuatro cuartos.

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"Cuando dicen lo de familia, no hay otra que una familia. La selección española es una familia. Es difícil explicarlo porque para entenderlo tienes que estar ahí. Sigue siéndolo a día de hoy. Una familia donde todo el mundo quiere ir, donde todo el mundo quiere estar con la selección. Da igual que estés, te hayan llamado o no, simplemente quieres que gane la selección española. Fueron años increíbles, allí te encontrabas con tus amigos", recordó Mumbrú. Aquello fue el inicio del BA-LON-CES-TO, de veranos y veranos cargados de éxitos, y que, 13 años después, desencadenaron en una segunda estrella mundial.