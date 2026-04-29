Unas 150 personas protestan contra Israel en la previa del Real Madrid-Hapoel

Unas 150 personas se manifestaron contra Israel en la Plaza de Felipe II, frente a la puerta de acceso principal al Movistar Arena, en la previa del primer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga de baloncesto entre el Real Madrid y el Hapoel IBI Tel Aviv.

Durante aproximadamente una hora y cuarto, desde las 19:30 horas hasta el arranque del choque, los manifestantes, muchos con banderas de Palestina, entonaron cánticos para pedir, entre otras cosas, sanciones y un boicot a Israel.

Señalaron al país de genocida, se demandó el cierre de su embajada y se pidió la prohibición de entrada del Hapoel a Madrid que, como mínimo, volverá a jugar un partido más el viernes, el segundo de la serie. Además podría retornar el 12 o el 13 de mayo en el caso de necesitarse un hipotético quinto encuentro.