Los 12 elegidos por Scariolo para obrar el ‘milagro’ en el Eurobasket 2025

Sergio Scariolo se despidió el jueves de la afición española en el último amistoso de la selección en el Movistar Arena, y ahora, a la espera del último amistoso este sábado en Colonia de nuevo ante Alemania, ya están centrados en el Eurobasket que arrancará España ante Georgia, en Chipre, el próximo 28 de agosto (14.00).

El seleccionador tuvo claro el equipo ya que las lesiones de dos ‘fijos’ como Alberto Abalde y la última de Alberto Díaz, dejó al equipo prácticamente hecho a Scariolo, que pudo contar con jóvenes promesas que son el futuro de la selección. “Este equipo compite más allá de lo humanamente previsible y siempre está ahí”, dijo el seleccionador, aliviado en parte por no tener que dejar fuera a alguno que hubiera merecido estar en el torneo.

“Por primera vez en mi etapa como seleccionador no tengo que hacer descartes”, dijo el técnico que “iremos al campeonato tocando madera para que no pase nada más”, comentó tras la derrota ante Alemania en el Movistar Arena.

Los 12 en los que confía Scariolo

Willy Hernangómez (31 años, 2,10) 109 internacionalidades

El pívot del Barça, elegido el MVP del último Eurobasket, es uno de los jugadores que debe coger el liderazgo del equipo y que cuenta con la confianza del técnico a pesar de no haber brillado en el conjunto azulgrana, aunque Scariolo siempre saca lo mejor del pívot. Siempre fiable en ataque, debe dar un paso en defensa e imponerse en la zona.

Juancho y Willy Hernangómez deben tener un papel preponderante en el Eurobasket / FEB

Juancho Hernangómez (29 años, 2,06) 80 internacionalidades

El hermano de Willy ha tenido un año excelso en el Panathinaikos que le llevó a ganar la Euroliga y su crecimiento en Europa es un hecho para ser uno de los mejores ‘cuatro’ del continente europeo. Scariolo espera mucho de él, tanto ofensivamente como en el trabajo reboteador, donde se desenvuelve muy bien.

Darío Brizuela (30 años, 1,88 metros) 65 internacionalidades

La ‘Mamba vasca’ se ha erigido como uno de los jugadores que debe tirar del equipo, especialmente en ataque. Tras ganarse el puesto y el oro en 2022, siempre ha estado en la lista de Scariolo y en este torneo lo necesita más que nunca porque cuando llegue el tiro definitivo, es el hombre, sin dudarlo, que debe acaparar el protagonismo.

Brizuela debe dar la chispa y los puntos que necesita España para llegar lejos en el torneo de selecciones / FEB

Xavi López-Arostegui (28 años, 2.00) 57 internacionalidades

El alero del Valencia Basket es uno de los ‘veteranos’ y con gran trabajo de desgaste, especialmente en el trabajo defensivo, sin llevarse demasiados focos. Ya ganó el oro en 2022 y debe aportar al grupo por su experiencia y veteranía que no sobra en esta última convocatoria del entrenador italiano.

Joel Parra (25 años, 2,02 m.) 48 internacionalidades

El alero azulgrana es otro de los que cuenta con experiencia y vuelve a una gran competición tras quedar fuera de los Juegos de París, algo que tenía clavado y que su gran evolución este año de blaugrana, le ha devuelto a ‘La Familia’ o con la vocación de protagonismo como demostró en el duelo ante Alemania en el Movistar Arena.

Joel Parra quiere protagonismo en este Eurobasket después de quedarse fuera en los pasado Juegos Olímpicos / FEB

Jaime Pradilla (24 años, 2,02m.) 43 internacionalidades

El todavía joven pívot del Valencia Basket también sabe lo que es ganar el oro en el Eurobasket 2022 y con su facilidad para moverse dentro de la zona y con buena mano para el tiro, ya es un ‘fijo’ del seleccionador y también deberá dar un paso al frente para que España tenga opciones de llegar lejos.

Santi Aldama (24 años, 2,11m.) 23 internacionalidades

El único jugador NBA que cuenta Scariolo y que debe tomar las riendas del equipo, a pesar de llegar renqueante por una lesión que no le ha dejado entrenar y prepararse a conciencia. Pero ya forma del grupo y ante Alemania ya demostró por qué tiene que ser el faro del equipo junto a los hermanos Hernangómez.

Santi Aldama no ha podido preparar bien el Eurobasket pero si está en forma, debe ser un jugador decisivo / FEB

Santi Yusta (28 años, 2,00m.) 19 internacionalidades

El alero madrileño siempre dispuesto a desvivirse en la selección aunque con un papel secundario, pero necesario cuando el equipo necesita un revulsivo. Una canasta suyo al limite en el pre Eurobasket valió el billete para el torneo, y se benefició de la ausencia de Abalde, que no puede acudir por lesión.

Yankuba Sima (29 años, 2,11 m.) 19 internacionalidades

El pívot gerundense se ha metido entre los 12 sin hacer ruido, pero que Scariolo aprecia por su capacidad de sacrificio y con un físico envidiable, lo hace básico para su trabajo dentro de la zona, y siempre dispuesto a darlo todo juegue más o menos.

Josep Puerto (26 años, 1,99 m.) 7 internacionalidades

Uno de los que menos experiencia tiene, aunque ha demostrado carácter, con gran sacrificio defensivo, y con una buena mano lo que se convierte en una amenaza para los rivales si de dejan espacio. El escolta del Valencia Basket es otro de los ‘soldados’ dispuestos a darlo todo con mayor o menor participación.

Sergio De Larrea (19 años, 1,96 m.) 9 internacionalidades

Uno de los ‘babys’ de la selección pero que ha tenido que curtirse rápido ante las retiradas de jugadores como Ricky, Sergio Llull o Sergio Rodríguez. Ya ha contado para Pedro Martínez en el Valencia Basket y ahora se convierte en el base titular. Fe ciega de Scariolo en el pucelano que debe destaparse en este torneo

Mario Saint-Supéry (19 años, 1,91 m.) 7 internacionalidades

Este jovencísimo jugador ha entrado después de la ausencia de Lorenzo Brown y no parece que el evento le vaya a venir grande porque cuenta con el atrevimiento, y la calidad para ofrecer un gran rendimiento. Debe ganar experiencia, previo a su salto a la NCAA con la universidad de Gonzaga y tras su paso por el BAXI Manresa.