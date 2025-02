La triple apuesta de Sam Dekker por la Penya

El Joventut llevaba tres victorias y cuatro derrotas en la Liga Endesa cuando apostó por Sam Dekker en una operación muy complicada con una cesión temporal del London Towers que después se amplió hasta final de temporada pese al interés del Real Madrid. Una triple apuesta en verde y negro. El equipo es ahora quinto tras ganar 10 de los 13 últimos partidos (13-7).

El alero estadounidense (30 años y 2,06 metros) se perdió un partido por gripe a principios de año y ya es el segundo jugador más valorado del equipo en los 12 partidos que ha disputado con medias de 13,9 puntos y un espectacular 47,1% de acierto en triples (32/68), 5,2 rebotes, 1,5 asistencias y +14,6. Tan solo lo supera el gran Ante Tomic a cuatro días de cumplir 38 años con +20,1 (líder liguero en este apartado). Dekker conversó con SPORT con una afabilidad que llama la atención.

El de Wisconsin está muy a gusto en Badalona, se siente un líder en el equipo y prefiere no hablar sobre sus planes de cara a la próxima temporada sin olvidar que aún tiene contrato en Londres hasta 2026. Eso sí, el grandilocuente proyecto de la capital británica estuvo a punto de desaparecer el pasado verano con el colapso económico de su grupo inversor y habrá que esperar acontecimientos.

¿Cómo llega la Penya a la Copa del Rey?

Jugando buen baloncesto. Estamos ilusionados. Hemos jugado muy buenos momentos en los últimos meses contra buenos equipos que nos van a ayudar. Sí, estamos emocionados, tenemos un buen equipo y oportunidades por delante. La Copa del Rey va a ser una situación óptima para nosotros.

"A veces tienes que ganar jugando mal y otras haciéndolo bonito"

La Penya ha demostrado que puede ganar partidos a muchos puntos, como el 107-104 contra el UCAM Murcia, y partidos con mucha defensa...

Esto es muy importante en este tipo de competiciones, porque nunca sabes qué tipo de partido te vas a encontrar y sobre todo en un torneo en el que una derrota te manda para casa. Tienes que estar cómodo en partidos a 65 puntos o a 110. A veces tienes que ganar jugando mal y otras haciéndolo bonito. Al final lo que importa es ganar. Nosotros tenemos a gente que puede jugar rápido, pero en momentos con Ante (Tomic) y Pusti (Pustovyi) podemos bajar el ritmo. Como dijiste, podemos jugar de diferentes formas. Unicaja tiene un estilo de juego muy rápido y tenemos que estar preparados para eso.

No espero un partido con 100 puntos...

Si podemos frenarlos en la transición... Los dos equipos estamos muy bien en el cinco contra cinco, así que veremos. Pero nunca sabes cómo irá con un tipo diferente de presión. Nadie está en su casa (salvo el Dreamland Gran Canaria). El ambiente será como neutral, así que veremos qué sucede. Nos enfrentamos a un buen equipo que está jugando muy buen baloncesto este año y ha demostrado ser de los mejores equipos de España. Así que tenemos que respetarlos y estar preparados.

¿Cómo se encuentra después de la lesión y de otro problemilla?

Estoy bien. Estamos en febrero y tengo golpes por todo el cuerpo. Sobre todo por mi manera de jugar, con mucho contacto. Cuando voy a canasta, los rivales intentan frenarme y me llevo golpes, pero es baloncesto. Yo me siento bien y sano, porque estuve un poco enfermo en enero. Ya estamos todos bien. Tuvimos dos o tres semanas complicadas, con muchos jugadores griposos. Por suerte ya estoy recuperado de todo.

Sam Dekker es clave en el Joventut / VALENTÍ ENRICH

¿Se siente un líder en la Penya?

Creo que sí. He jugado mucho baloncesto en mi vida y desde mi experiencia creo que puedo estar muy firme en la pista. Y hago lo máximo para saber cómo comunicarme con cada compañero. No siempre va a ser perfecto. Siempre estamos trabajando en cosas. Trato de no estar demasiado alto ni demasiado bajo. Trato de mantener la energía buena para nuestro equipo. Si eso significa que soy un líder, entonces sí.

"Y del Madrid no hubo nada. Fueron más las redes sociales"

Hubo rumores sobre el Madrid. ¿Fue complicado hacer una apuesta por el Joventut?

No, no fue complicado en absoluto. Solo puedo preocuparme por jugar y hacer mi trabajo. Tengo un agente y él hace el suyo. Y del Madrid no hubo nada. Fueron más las redes sociales. Llamaron una vez y dijimos que no. Sabía que seguiría aquí el resto de la temporada. Tengo mucho respeto por el Madrid, pero no fue nada.

¿Puede haber más temporadas en la Penya o eso ya se verá?

Ya veremos. Tengo un contrato en Londres para la próxima temporada y no sé qué va a pasar. La Penya sabe mi situación. Yo estaré aquí hasta junio y luego ya veremos qué pasa este verano. Estoy disfrutando mi tiempo en el Joventut y me gusta mi vida aquí. Estoy muy bien.

¿Sueña despierto? ¿Ha soñado recientemente qué supondría ganar la Copa del Rey?

Honestamente, no lo había pensado hasta ahora. Sería genial. Lo único que pienso es poder ganar para nuestros fans y ver cómo reaccionarían a Badalona y lo emocionados que estarían. Creo que la gente saldría a las calles a celebrarlo. Aquí la afición le pone mucha pasión al baloncesto y al equipo. Nosotros, los jugadores, también estaríamos emocionados, pero pienso más en ellos, porque todo esto lleva muchísimos años y ya estaba antes de llegar nosotros. Sería genial ganar la Copa. Vamos partido a partido y a ver qué pasa.