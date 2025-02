El capitán del Joventut sueña con alzar su cuarta Copa

Pau Ribas es un emblema de la Penya y a sus 38 años sigue en plena forma en la quinta temporada de su segunda etapa en el primer equipo. Entre 2009 y 2020 militó tres temporadas en el Baskonia, otras tres en el Valencia Basket y cinco en el Barça antes de regresar a Badalona.

El capitán verdinegro se siente un privilegiado por seguir disfrutando del baloncesto "en el equipo de mi ciudad, en el club al que amo". Con contrato hasta junio más una campaña opcional, el escolta analizó para SPORT cómo llega su equipo a la Copa, empezando por los cuartos de este jueves contra Unicaja (18.30 horas).

Ahora Ribas sueña con su cuarta Copa del Rey tras ganar dos con el Barça de Svetislav Pesic (2018 y 2019) y una con la Penya en su primera etapa, en 2008 con Aíto García Reneses en el banquillo. Campeón mundial y europeo con la selección española, el badalonés también ganó en Badalona la Copa ULEB (2007-08), la FIBA EuroChallenge (2005-06) y dos Lligas Catalanas en 2007 y 2008.

"Tendremos opciones de pasar a semifinales si seguimos jugando a nuestro mejor nivel"

¿Le ilusiona este Joventut?

Todo el mundo está ilusionado siempre que llega la Copa. Pasa aquí en la Penya y pasa en los otros siete equipos participantes.

Me refiero también a la buena trayectoria del equipo salvo el lunar de Europa...

Sí, creo que tenemos una tipología de equipo y de jugadores que conocen muy bien la liga y saben cómo se juega en todas las pistas. Si no juegas bien, contrario puedes perder en cualquier sitio. Llegamos a la Copa en un buen momento, con muchas victorias y fuertes en casa. Unicaja será un rival difícil, como no puede ser de otra forma en la Copa, pero tendremos opciones de pasar si seguimos jugando a nuestro mejor nivel.

Además, han sabido ganar partidos a más de 100 puntos y a menos de 75...

Tenemos un equipo con mucha experiencia. Haber vivido muchas situaciones te permite conocer a los rivales y adaptarte mejor y un poco más rápido a todo durante el partido. Es verdad que nos gusta jugar bien, en equipo y con el balón. Son unas preferencias, pero también nos gusta adaptarnos a cualquier partido.

Pau Ribas vive la madurez profesional en el club de sus amores / VALENTI ENRICH

El temporadón de Tomic en ocasiones está eclipsando el gran rendimiento de Pustovyi…

Para nosotros el juego de 'cinco' es básico. Son dos jugadores diferentes, un más interior (Pustovyi) y otro más organizador por así decirlo (Tomic). Necesitas cosas distintas y ellos nos las dan, cada uno en su estilo.

¿Cómo valora la paciencia, el apoyo del club cuando las cosas no salían al principio de temporada o la apuesta por Dekker?

Es un proceso. Los proyectos tienen sus fases. A principios de temporada no rendimos al nivel que queríamos. El club hizo unas apuestas, movimos algunos jugadores e hicimos un equipo más compacto, que se entiende mejor y compite mejor. Las temporadas son muy largas y pasan muchas cosas. Como veterano te adaptas, intentas ayudar a la gente, que estén todos concentrados y tranquilos. Estamos en una buena dinámica.

"Cuando empecé, todos los amigos soñábamos con jugar en la Penya y yo soy el único que ha podido hacerlo"

Cuando fichó por la Penya, me dijo que se levantaba contento cada mañana. ¿Esto no ha cambiado?

Para nada. Tengo 38 años, sigo jugando en el club del que soy aficionado desde que nací y en el que jugó mi padre. Nací aquí en Badalona... creo que soy un privilegiado. Al final me gusta mucho el baloncesto y me gusta mucho jugar. Hay que valorar todas estas cosas. Cuando empecé, todos los amigos soñábamos con jugar en la Penya y yo soy el único que ha podido hacerlo. Son muchas cosas que valorar y hay que disfrutar.

¿Se cuida mucho?

Yo lo veo como un proceso. Si no te has cuidado ni has sido profesional durante tu carrera, normalmente no llegas a estas edades más o menos bien y sano. También necesitas un poco de suerte, pero es constancia y sobre todo pasión por lo que haces, que te guste. Si la cabeza funciona, todo lo demás es mucho más sencillo.

¿El Joventut tiene opciones de ganar esta Copa?

Sí, la Penya es un rival incómodo para los equipos que a priori pueden ser favoritos, como Unicaja. En los últimos años ha demostrado que merece esa etiqueta, pero tendremos nuestras oportunidades. Hay que jugar a nuestro máximo nivel posible todos los minutos de esta Copa si queremos llegar a cotas como la que dices.

"Cuanto más cerca estemos de igualar la intensidad de Unicaja, mejor para nosotros y más opciones tendremos"

El míster ve imposible igualar la intensidad de Unicaja. ¿Coincide con él?

Ellos tienen un tipo de juego muy atlético, con muchos jugadores muy agresivos en ataque y en defensa. Cuanto más cerca estemos de igualar eso, mejor para nosotros. A lo mejor su nivel máximo y el nuestro no es el mismo, pero si acortamos esa distancia sí tenemos otras virtudes que igualarían el juego. Vamos a ver qué tipo de partido es el que mejor nos va para tratar de ganarles.

Usted firmó un 2+1 en 2023 y acabaría en junio de 2026. ¿Le gustaría seguir más tiempo si está bien o se centra más en el presente?

No me vale la pena pensar más allá de mañana, de esta Copa o del siguiente fin de semana. Quiero disfrutar de lo que sea. Vamos a ver qué pasa, pero de momento yo estoy tranquilo y decidiremos a final de la temporada.