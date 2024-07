Yabusele y su 'relación' con el Barça: "Es como ir a la guerra, te odian"

Guerschon Yabusele llegó el verano de 2021 al Real Madrid, procedente del Asvel francés. Nacido en Dreux, al norte de Francia, el ala-pívot se formó en la cantera del Chorale Roanne, y jugó también en el Rouen Métropole antes de emprender una aventura asiática, de la mano del Shangai Sharks, en la temporada 2016-2017.

Una temporada después, Yabusele estaba jugando en los Boston Celtics, donde jugó un total de 90 partidos entre liga regular y playoff. Tras acabar su etapa en la NBA, el jugador volvió a China, de la mano de los Nanjing Monkey Kings, antes de que la pandemia golpease fuerte, y Yabusele decidiera regresar a Francia, de la mano de Asvel.

La experiencia deja claro que el jugador las ha vivido de todos los colores, y tras completar su tercera temporada como jugador del Real Madrid, y en vísperas de disputar los Juegos Olímpicos con Francia, Yabusele participó en una charla con el podcast 'First Team', en el que habló de la rivalidad con el Barça, y las sensaciones que experimenta, especialmente, cuando visita el Palau Blaugrana para medirse al eterno rival.

Yabusele, en un Barça-Madrid de la pasada temporada / Dani Barbeito

El ambiente del Palau

"Cuando juego contra ellos, es la guerra, y quiero ganar, sobre todo cuando vamos al Palau Blaugrana, porque su afición es diferente. La afición serbia es muy entregada, algo parecido a lo que ocurre en Grecia, que también tienen sus cosas. Pero los fans del Barça son otra cosa", explicó un Yabusele, que, preguntado sobre a qué se refería, fue claro con su respuesta.

Así lo vive Yabusele

"Como lo explicaría... no quiero decir que son malvados, pero quieren enfadarte e irritarte de verdad, más que cualquier otra afición. Si eres del Madrid te odian y te lo harán saber. Esta última temporada, en el tercer partido de las semifinales de la ACB, a mí me gusta sonreír, hacer mis cosas y estar tranquilo, y cuando vieron que iban a perder, empezó todo el pabellón a cantar "Yabusele, hijo de puta", todos a la vez. Fue algo que me hizo sonreír más, yo les miraba y recuerdo que había una madre con sus hijos que me miraba y me hacía la peineta con su marido. Yo lo veo así, yo no os quiero y sé que no me queréis, pero nos vamos a enfrentar en la cancha, y eso es lo que me gusta", explicó un Yabusele que ha vivido momentos de tensión en el Palau, como cuando se encaró en 2022 con Emilio Pérez Pizarro, en una acción en la que el jugador contactó con el árbitro.

Último año de contrato

Yabusele entrará en su último año de contrato la próxima temporada, y quedará por ver si su futuro está en el club blanco, que el próximo verano deberá acometer también una renovación importante como la de Dzanan Musa. El francés ha sido una pieza muy valiosa para Chus Mateo, y en esta última campaña ha promediado 10,5 puntos y 4,8 rebotes en Euroliga, y 9,2 tantos y 3,2 capturas en Liga Endesa.