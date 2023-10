Willy: “Me siento feliz de poder ganar con esta camiseta”

El pívot azulgrana asegura que el equipo “somos un grupo de amigos con muchas ganas de competir y ganar títulos" El flamante fichaje del Barça dice que “jugar contra los mejores siempre es muy motivante y el Olympiacos es uno de ellos”

Willy Hernangómez arranca este largo periplo azulgrana de tres partidos consecutivos fuera muy motivado y con ganas de jugar buenos partidos, y sobre todo, lograr victorias con el Barça “Es el viaje más largo que tenemos de toda la temporada y tan duro, así que es un reto apasionante, tres partidos muy difíciles, muy lejos de casa, con muchas horas de avión”, recordaba.

“A los que nos gusta mucho el basket, jugar contra los mejores es lo más motivante. Vamos a ir a por todas. Estos retos siempre vienen bien para sumar y mejorar como equipo”, dijo Willy, que ya es consciente del primer rival que les espera “Olympiacos es un equipo muy difícil, de los mejores de Europa. Viendo el nivel que tienen seguro que será todo un reto, durísimo y que nos obligará a jugar bien los 40 minutos.”, dice

Enfrente tendrá uno del los pívots más en forma, Milutinov. “Siempre tengo ganas de jugar contra los mejores pívots. Creo que somos de la misma edad y jugamos el uno contra el otro en las categorías inferiores. Con ganas de pegarme siempre con los mejores y demostrar que yo soy uno de ellos”, comentó Willy, que se siente en línea ascendente.

Willy, un tipo paciente

“Yo soy una persona paciente en todo en general en la vida y no lo voy a ser menos en el deporte. En el Barça está claro que necesito mi tiempo para adaptarme. Cada día estoy entrenando mucho mejor, más cómodo en la pista y en la unión con los compañeros”, comentó.

“La verdad, muy feliz de poder aportar al equipo y de poder ganar con esta camiseta. Con este viaje tan largo, ojalá podamos volver con todas las victorias posibles”, y tiene claro que prefiere ganar que hacer grandes partidos.“Siempre ganar. Al final, ganar es lo que nos gusta en un deporte de equipo y por eso es lo más importante. Siempre es la prioridad que tenemos en nuestra mente”

Asegura que su adaptación al Barça está siendo fantástica. “Me siento muy adaptado con la mitad de mi familia de mi novia aquí, estoy super a gusto. Al volver a España quería estar feliz personalmente y en el Barça me lo están poniendo muy fácil, con Roger, Mario, Juan Carlos, todos los compañeros..

Un grupo de amigos

"Más que un equipo somos un grupo de amigos que queremos competir y luchar por ganar títulos”, dice. “Cada día que vengo me siento superbién entrenando y estoy muy feliz, es lo que yo buscaba de jugar al basket”.

"La presión es para otra gente que tiene que levantar una familia y traer comida a casa, eso si que es presión. Lo mío es jugar al deporte que amo y me siento afortunado"

A pesar de un inicio titubeante, asegura que no siente presión en el Barça. “Por jugar a baloncesto no puedo sentir presión porque es lo que amo. Hay gente en el mundo que tiene mucha más presión. Yo me siento un afortunado, y la presión es para otra gente que tiene que levantar una familia y traer comida a casa, eso sí que es presión. Lo mío es jugar al deporte que amo y me siento afortunado”, asegura de manera resuelta.

También entiende que se le exija mucho como al resto de sus compañeros. “Yo creo que sí porque esto es el Barça, de los mejores equipos del mundo, y siempre aspiramos a ganar".

Pide un poco de paciencia

“Es verdad que pedimos un poco de paciencia porque hay muchos nuevos, que nos estamos conociendo y adaptando. Estamos creciendo como familia con muchas cosas que aprender, pero lo importante es llegar a final de temporada y estemos bien.

Ante tantas horas de vuelo que tienen por delante, ve factores positivos. “Como grupo nos va a ayudar pasar muchas horas en los aviones, jugar muchas pochas así que tenemos ganas”, finalizó siempre con una sonrisa el pívot azulgrana.