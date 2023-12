Willy: "Ojalá pueda estar otros diez años en el Barça"

El pívot del Barça Willy Hernangómez recordó en una entrevista con el portal 'Basket News' que el Real Madrid, club que tenía sus derechos en España, descartó la opción de igualar la oferta azulgrana el pasado verano: "El Real Madrid no me quería. Tenía mis derechos pero optó por no igualar la oferta, pero el Barcelona me dio la oportunidad de estar en un buen lugar y en una buena situación para mí".

"Obviamente quiero agradecer al Madrid el darme la oportunidad de jugar, de crecer, de aprender y de empezar como profesional”, comentó el internacional español, que también admitió que ha habido otros sitios a lo largo de su carrera en los que se ha sentido más en casa: "En el Real Madrid no jugué mucho. Me siento más en casa en Nueva Orleans, donde viví casi tres años y medio de mi vida. Pasé más tiempo allí que en cualquier otra ciudad".

Hernangómez explicó los motivos de su regreso a Europa: "Tuve un año muy duro, el año pasado en Nueva Orleans no pude jugar todo lo que quería después del Eurobasket que ganamos con España. No jugué allí y no me lo esperaba. Estaba buscando una oportunidad para sentirme bien, ser feliz y el Barcelona me dio esa oportunidad desde el principio".

"Firmé este contrato con el Barcelona por tres años, ojalá pueda estar aquí otros 10 años porque me siento en casa. Siento que le di a la NBA todo lo que tenía. Estuve luchando por oportunidades, jugué con los mejores jugadores de del mundo, los mejores propietarios, presidentes como Michael Jordan y Phil Jackson, así que no puedo arrepentirme de mi carrera. Mi presente y mi futuro inmediato está en Barcelona, donde quiero estar", confesó.