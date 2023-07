Willy Hernangómez: "Soy de la cantera del Madrid, pero quiero sentirme importante"

"Yo soy de la cantera del Real Madrid, pero al final quiero jugar y sentirme importante. Luchar por títulos. No le cierro puertas a nada", manifestó el jugador hace un mes "Nunca he ganado la Euroliga y me gustaría luchar por conseguirla. Y no sé dónde estaré, pero dónde vaya lucharé por una Euroliga", declaró el pivot

El regreso de Willy Hernangómez a la Liga Endesa está muy cerca después de que el Barcelona le hiciera una oferta para que firmara para las tres próximas temporadas a la espera de que el Real Madrid confirme su renuncia a ejercer el derecho de tanteo sobre el jugador.

Un fichaje sorprendente y que sin embargo se gestó hace algo más de un mes, cuando el jugador confirmó su traición al equipo que le vio crecer con unas duras declaraciones en las que no cerraba en absoluto las puertas a fichar por el Barcelona:

"Yo soy de la cantera del Real Madrid, pero al final quiero jugar y sentirme importante. Luchar por títulos. No le cierro puertas a nada. Es un equipo ganador y campeón… Al final es un trabajo. Una oportunidad. Y si se dan las circunstancias, habría que pensárselo muchísimo".

El Barcelona decidió apostar fuerte por el MVP del pasado Eurobasket y después de que el jugador quedara libre de los New Orleans Pelicans de la NBA, que no le renovaron el contrato.

El jugador manifestó su ambición por seguir ganando títulos aunque no fuera en el Real Madrid, que tampoco ha hecho mucho por recuperarlo: "Quiero competir, jugar y ganar. Es una ilusión para mí pensar en nuevos retos. En el futuro. Nunca he ganado la Euroliga y me gustaría luchar por conseguirla. Y no sé dónde estaré, pero dónde vaya lucharé por una Euroliga". Willy, además, se podría reencontrar con su hermano Juancho quien también se dice que estaría fichado por el Barcelona.