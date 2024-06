Will Clyburn ya es agente libre: ¿Opción de mercado para el Barça?

Will Clyburn, uno de los mejores aleros de la Euroliga durante la pasada década, deja de ser oficialmente jugador de Anadolu Efes, club en el que ha militado las pasadas dos temporadas.

Así lo anunció el club turco en su cuenta de 'X', en la que se despidió del jugador de 34 años que finaliza contrato con Efes: "Te agradecemos todos tus esfuerzos con nuestra camiseta y te deseamos mucha suerte en tu próximo capítulo". A partir de ya, el estadounidense es libre de firmar con cualquier equipo.

UN VETERANO DE GUERRA

El estadounidense ha sido uno de los grandes anotadores del viejo continente en los últimos diez años. Formado en las universidades de Marshalltown, Utah y Iowa State, Clyburn despuntó en Europa con Ratiopharm Ulm y Darussafaka, equipo desde el que dio el salto al CSKA. En Moscú se consagró como uno de los '3' más decisivos de toda la Euroliga, competición que logró ganar en 2019 junto a Sergio Rodríguez y Cory Higgins. Tras una memorable etapa de 5 temporadas en Rusia, Will hizo las maletas en 2022 en dirección Turquía para unirse al proyecto de Ataman con Anadolu Efes, que justo se proclamaba campeón continental por segunda vez consecutiva. Junto a Micic y Larkin, el norteamericano llegó para formar un temible 'Big Three' en busca de la tercera corona seguida, pero su periplo de dos años ha estado marcado por la inestabilidad del equipo y las lesiones.

Will Clyburn / Euroleague

En Estambul hemos visto a un buen Clyburn, aunque lejos de lo que demostró en su día. Sigue conservando el factor decisivo, y es que siempre ha sido un gran ejecutor en los momentos importantes de partido, pero sus 34 primaveras y problemas físicos en la espalda han perjudicado claramente su rendimiento en el Efes. Esta pasada temporada ha jugado 25 partidos en Euroliga, promediando 13.3 puntos y 4.6 rebotes.

OPCIÓN PARA MUCHOS EQUIPOS...¿EL BARÇA?

El Barça es uno de los equipos que más está trabajando en este mercado de fichajes europeo. Tras la saga con Mario Hezonja, ya renovado con el Real Madrid, los azulgranas anunciaron oficialmente la incorporación de Kevin Punter, otro perfil de anotador incansable para la posición de escolta. Desde los despachos parece que el objetivo principal es rellenar el hueco de alero, y ahí es donde el nombre de Will Clyburn podría ser interesante para el proyecto de Joan Peñarroya en el Palau, que ya se prepara para su primera temporada en el banquillo.

El candidato era Jaron Blossomgame, pero el estadounidense renovará finalmente con el AS Monaco, por lo que esta vacante en el '3' sigue libre. Clyburn, pese a que sus mejores días de baloncesto ya quedan atrás, podría ser una opción de mercado interesante en el Barça, un jugador con amplia experiencia en el primer nivel y que podría dar ese 'plus' en play-off o Final Four. Tal y como se ha hecho en la operación con Punter, se podría incorporar a Will en un contrato de una sola temporada, cubriéndose así el club las espaldas ante cualquier problema de lesiones.