¿Vestirá el Barça de basket la segunda equipación negra?

El FC Barcelona ha lanzado la segunda equipación para los equipos masculino y femenino de fútbol de la temporada 2024/2025, en un diseño que regresa al negro que ya vistió el equipo algunas campañas atrás, como en la 20/21, la 13/14 o la 11/12, la primera ocasión en la que se hizo.

El anuncio por parte del Barça ha contado con integrantes de las primeras plantillas, como Lamine Yamal, Dani Olmo, Ewa Pajor o Caroline Graham Hansen, y de la camiseta, destaca el escudo de la entidad, de TPU, que pasa de un acabado reflectante a un escudo oscurecido entre bordes azules y rojos.

El lanzamiento de esta segunda equipación llega excesivamente tarde en comparación a lo que viene siendo habitual. Sin ir más lejos, el equipo de Hansi Flick ya ha disputado cuatro jornadas de Liga, y en Mestalla vistió la cuarta equipación de la pasada temporada, mientras que en Vallecas, y en los dos encuentros disputados en el Estadi Olímpic Lluís Companys ante Athletic Club y Valladolid, el equipo vistió la elástica azulgrana, con el logo de Spotify en el centro de la camiseta, algo diferente a la versión que se comercializa, todavía con las letras de la plataforma musical.

Retraso en la segunda equipación del equipo de fútbol

Un hecho, que ha afectado en el lanzamiento de esta segunda equipación que sí que se encuentra a la venta con el mismo logotipo que utilizan los futbolistas en los partidos, así como las negociaciones con Nike y las tensiones que ha habido con la marca americana y que parecen ya olvidadas, a las puertas de firmar "el mejor contrato del mundo del fútbol" en palabras del presidente Joan Laporta.

La equipación negra parece destinada a los equipos de fútbol, tal y como ocurrió el curso pasado con la camiseta blanca, que tan solo vistieron los primeros equipos masculinos y femeninos, así que, en clave secciones, todavía tocará esperar para conocer la segunda equipación para la presente campaña, que será la tercera del fútbol, y que tendrá tonos verdes claros.

Así es la tercera equipación del Barça para la temporada 2024-2025 / https://www.footyheadlines.com/

La segunda camiseta del basket será la tercera del fútbol

Al menos en la sección de baloncesto, el Barça espera poder contar con esta segunda equipación, y que no se repitan los errores de patrón de la pasada temporada, cuando el equipo estrenó su segundo kit en un amistoso disputado en Lleida, y en el que camiseta y pantalón no tenían la misma tonalidad. El equipo mandó subsanar el error a Nike y hasta que no se solucionase, hacer uso de la 'senyera', estrenada en el curso 22/23.

Tomas Satoransky, con la segunda equipación en un partido ante el Lleida / FCB

Una equipación que finalmente se utilizó hasta final de temporada, y que el equipo ha vuelto a vestir, dos temporadas después de su estreno, en el partido disputado ante Beijing Ducks en la gira por China.

En cuanto a la primera equipación, el diseño de la camiseta con mangas se ha conseguido trasladar de manera excelente a la equipación de baloncesto, y lo cierto es que el proyecto luce, tal y como se pudo comprobar en la presentación de los nuevos fichajes del equipo, así como en el amistoso ante Bàsquet Girona jugado en Hangzhou.

Sin fecha de venta en las tiendas del club

Ahora bien, tal y como viene ocurriendo los últimos años, el aficionado azulgrana todavía tendrá que esperar para poderse hacer con la camiseta en los puntos de venta habituales. En las tiendas del Barça, los empleados todavía no saben cuando recibirán stock de la nueva equipación, y todo el asunto con Nike ya comentado tampoco ha ayudado en exceso.

Jabari Parker, con la nueva equipación del Barça de basket / FCB

El Barça regresa al Palau Blaugrana el próximo 29 de septiembre, para abrir la Liga Endesa ante Coviran Granada, mientras que el primer duelo de Euroliga será el 11 de octubre ante Alba Berlin.

Dos fechas que congregarán a la afición azulgrana en el inicio de curso, y que serían ideales para contar ya con la nueva equipación de la temporada, a la espera de ver si el club puede comercializar también la segunda equipación, todavía pendiente de presentarse.