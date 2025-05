El único reproche a la caída con orgullo del Barça de basket

Definitivamente, la jornada del martes fue negra para una afición azulgrana que vio como en pocas horas, las aspiraciones del equipo de baloncesto para estar en la Final Four de la Euroliga, y del masculino de fútbol para clasificarse para la final de Champions, quedaron reducidas a cenizas.

El drama arrancó en Mónaco, tras el tropiezo de los de Joan Peñarroya por la mínima (85-84) en un partido competido, igualado, y que se decantó, de nuevo, por los pequeños detalles. Esta vez, una canasta de enorme factura de Mike James fue decisiva, ya que en el último ataque del encuentro, Kevin Punter falló un triple que le hubiera dado el billete hacia Abu Dabi.

Un equipo competitivo pese a todas las bajas

El Barça cayó, es algo innegable. Pero lo hizo con orgullo, con todos los honores y dejándose la piel en pista. Puede no ser un consuelo, puesto que el equipo vivirá por segunda campaña consecutiva la final a cuatro de la competición europea desde la televisión. Pero Peñarroya ha contado únicamente con nueve jugadores del primer equipo en tres de los asaltos de la eliminatoria. Sin Nico Laprovittola, sin Juan Núñez, sin Dame Sarr, sin Chimezie Metu y sin Jan Vesely, el cuadro azulgrana se quedó a una canasta de meterse en la Final Four.

Joan Peñarroya ha sacado todo el provecho posible a la reducida plantilla con la que se ha quedado / EFE

El as bajo la manga de Spanoulis

La situación de la convocatoria azulgrana, cogida prácticamente con pinzas, contrasta con la de Mónaco. Tras no contar con él en los primeros cuatro partidos del playoff, Vassilis Spanoulis activó a Georgios Papagiannis para la quinta y definitiva batalla. No le pudo salir mejor la apuesta con su compatriota: el pívot griego fue el jugador más valorado de los monegascos, gracias a sus 17 puntos, con un tres de tres en triples, a los que les sumó cinco rebotes. Ante el Barça, Papagiannis firmó la anotación más alta de la temporada en la competición europea. Y todo ello sin olvidar el papel residual que han tenido en la serie jugadores como Donatas Motiejunas o Petr Cornelie.

En clave azulgrana, hay varios actores que salen reforzados de la eliminatoria. Willy Hernangómez ha dado varios pasos al frente, y anoche fue una de las figuras más destacadas del Barça gracias a sus 16 puntos. Youssoupha Fall se apuntó un par de dobles-dobles en la serie cuando prácticamente nadie contaba con él. En la línea exterior, Darío Brizuela ha cerrado el playoff con 12,2 tantos de media, y con un acierto exterior superior al 60%.

Willy Hernangómez sale reforzado del playoff de Euroliga / EFE

La decisión final de Punter

Y en cuanto a Kevin Punter, su mejor partido de todo el cruce fue el quinto, con 19 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. Pero lamentablemente, su triple final no entró, y dicho lanzamiento vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre si el escolta neoyorquino debe ser el encargado de ejecutar la última acción. Anoche, Punter intentó un triple cuando el Barça tan solo perdía por un punto (85-84). Lo hizo además ignorando que Willy había quedado emparejado con Mike James, en un emparejamiento con casi 30 centímetros de diferencia.

El Barça no necesitaba un triple

Y el resultado fue tratar de anotar un triple 'imposible' ante Papagiannis y sus más de dos metros y 20 centímetros, que quedó corto. Una decisión, ya sea tomada por el propio jugador o desde la pizarra de Peñarroya, que no es la primera vez que se lleva a cabo: Punter intentó triples en partidos de Liga Endesa ante Joventut o Real Madrid, o en Euroliga ante el Bayern cuando su equipo no necesitaba una canasta de tres para llevarse los duelos. El '0' azulgrana sí que anotó un triple importante en Belgrado ante Estrella Roja, pero son demasiadas ocasiones en las que la ejecución no parece la más adecuada. Además, parece que Jabari Parker no es nunca la opción para jugarse ese lanzamiento final, cuando estamos hablando de uno de los jugadores con mayor talento del continente. Eso sí, hay días y días, y tras firmar un aciago tres de 14 en tiros de campo, con un uno de siete en triples, anoche seguramente no era el mejor día para darle ese balón final.

Kevin Punter, en el quinto partido de la serie ante Mónaco / EFE

Recuperarse en el tramo final de Liga Endesa

Pese a la profunda decepción por no haber logrado el pase a la Final Four de la Euroliga, el Barça es consciente de que una única canasta le ha privado de estar en Abu Dabi. El juego mostrado del tercer al quinto partido marca el camino en este tramo final de la temporada, con la Liga Endesa en juego. Coruña, Lleida, Baskonia, Girona y Bilbao Basket muestran un calendario asequible para tratar de asaltar la cuarta posición en la que se encuentra un Unicaja que aspira a ser el rival de los azulgranas en los cuartos de final del Playoff.