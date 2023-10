Tres históricos del Barça ven ‘brotes verdes’ en el equipo de Roger Grimau

Manolo Flores, Nacho Solozábal y Ferrán Martinez analizan al equipo de Roger Grimau en estos primeros compases de la temporada “Este año el equipo debe apoyarse en el grupo y hay buenos mimbres para pensar que pueden ganar títulos importantes”, asegura Ferrán Martínez

Apenas llevan unas pocas semanas de competición, y el nuevo proyecto de Roger Grimau se encuentra en proceso de crecimiento y madurez metidos en la competición que ya no se detiene.

Un Barça que no ha empezado a toda velocidad, algo comprensible, con las nuevas incorporaciones todavía en proceso de adaptación. Y para algunos ex jugadores del Barça que han vivido situaciones parecidas, no parecen estar demasiado preocupados.

Manolo Flores, Nacho Solozábal y Ferrán Martínez, analizan para SPORT estos primeros compases de la temporada y todos ellos coinciden en ver ‘brotes verdes’ en este equipo que apenas lleva tiempo trabajando juntos.

Flores: “Cada día dan un paso más adelante”

Manolo Flores tiene plena confianza en Grimau | DANI BARBEITO

Manolo Flores ha vivido muchas etapas del Barça y sabe que no siempre es fácil llegar y brillar con la camiseta azulgrana. “Estamos a principio de temporada, con muchos cambios, y entrenador nuevo y eso lleva su tiempo”, explica.

“El equipo seguro que va a mejorar, y ahora mismo se mueve en unos parámetros más que correctos y con algunos jugadores que deben acabar de asentarse”, explica el extremeño. “Las expectativas son muy altas, como tiene que ser siempre en el Barça”, dice.

“Ahora mismo es difícil decir dónde llegará este Barça aunque tiene todas las posibilidades. Tiene un entrenador al que veo muy bien, con su carácter tranquilo, trabajador y sabe mucho de baloncesto. Confío mucho en este grupo”, concluye.

Solozábal: “Los jugadores están con Grimau y eso es importante”

Nacho Solozábal tiene claro que el equipo irá creciendo | EFE

Todo un icono barcelonista y colaborador de SPORT, Nacho Solozábal cree que el partido del Madrid “hizo levantar alguna duda, pero luego ante el Anadolu Efes, el equipo estuvo bien, y lo hizo bajo la presión de ganar en la Euroliga”, comentó.

“El partido de Anadolu fue un punto de inflexión para algunos jugadores como Willy o incluso Parker, que tuvo buenos minutos. Al final se trata de un tema de dinámica y eso es lo que necesita el equipo y seguro que todos los jugadores irán entrando”, dijo.

Para Solozábal, “en el Barça todo es más fácil si ganas, pero hay que tener paciencia, el entrenador trabaja bien y los jugadores están con él, y eso es importante, hacer una piña” y cree que en Europa se puede sufrir, “porque ganar fuera es difícil. A la pista del Olympiacos hay que competir, jugar una buena defensa y dar la cara. Luego el resultado será el que será”, concluye.

Ferrán Martínez: “Este año la fuerza debe ser de todo el grupo”

Ferran Martínez considera que la presión es buena para este Barça | DAVID RAMIREZ

El ex pívot azulgrana sigue de cerca al equipo a pesar de residir en Andorra. “Todo proyecto nuevo necesita tiempo, pero lo importante es llegar bien en el momento clave, y ahora se está haciendo el equipo”, dice, al tiempo que confía en el trabajo de Grimau.

“Roger trabaja para formar un equipo polivalente, donde todos vayan a una. Roger está formando a un grupo que puede ganar a cualquiera en Europa y no descarto que pueda ganar la Euroliga a pesar de algunos escépticos”, comenta.

“Este año la fuerza debe ser de todo el grupo. Ahora solo falta conjuntar a esos jugadores recién llegados y seguro que se integrarán a medida que pasen las jornadas. Y obviamente, hay que ganar. Es bueno que el equipo tenga mucha presión porque eso te hace más competitivo”, dice.