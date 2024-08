Tres equipos en tres temporadas: así paga Brandon Davies su error con el Barça

Hace dos veranos, Brandon Davies decidió poner punto final a una etapa de tres temporadas en el Barça, seducido por el proyecto y un suculento contrato que le ofrecía Olimpia Milano y que le iba a situar como uno de los interiores mejor pagados de la Euroliga.

El interior nacido en Philadelphia hace 33 años cerraba así un periodo de tres campañas iniciado en 2019, en uno de los mercados más destacados que se recuerdan en clave Barça, en el que llegaron al equipo Nikola Mirotic, Cory Higgins, Álex Abrines o Malcolm Delaney, en un curso, el último de Svetislav Pesic al frente del equipo, marcado por la pandemia, la suspensión de la Euroliga, y aquella fase final de la burbuja de la Liga Endesa, en la que el Barça cayó en la final ante Baskonia.

Una temporada más tarde, tanto Davies como sus compañeros, ya con Sarunas Jasikevicius en el banquillo, se pudieron desquitar, logrando doblete Copa del Rey y Liga Endesa, y acariciando una Euroliga que se escapó en la final ante Anadolu Efes. El pívot con pasaporte ugandés cerró su periplo azulgrana en 2022, con la consecución de su segunda Copa, pero con las malas sensaciones de su rendimiento en la final de la ACB, donde Edy Tavares le vapuleó: 25 puntos, 13 rebotes y 41 de valoración para el caboverdiano en el cuarto y definitivo encuentro por el título liguero.

Davies, ante Edy Tavares en un clásico / EFE

La propuesta económica de Olimpia Milano

Por aquel entonces, la cabeza de Davies ya estaba en Milán, dónde había conseguido firmar un contrato que le convertía en uno de los jugadores mejor pagados del continente, con dos años a razón de cuatro millones netos por temporada. Una cifra a la que el Barça ni pudo ni se quiso acercar, y cuya marcha acabó subsanando con la llegada de Jan Vesely, vital para, un año más tarde, 'acabar' con Tavares y el Real Madrid en la final de la ACB, en la que se impusieron los azulgranas por un inapelable 3-0.

Aquella temporada 22/23, Olimpia Milano no acabó de funcionar como se esperaba, y pese a la gran inversión realizada, el equipo de Ettore Messina fue la gran decepción de la competición europea, en la que ni siquiera alcanzaron el playoff previo a la Final Four. Los objetivos deportivos no se consiguieron, y ante la llegada de jugadores como Nikola Mirotic, el equipo italiano necesitaba aligerar su nómina, y tan solo un año después de abandonar el Barça por un contrato mejor, Brandon Davies rescindió su vínculo con Olimpia Milano y se quedó sin equipo.

Bradon Davies, en su presentación como nuevo jugador del Barça / FCB

La pasada temporada, Valencia Basket le rescató para seguir jugando Euroliga, pero en un conjunto taronja varios escalones por debajo de los equipos favoritos a luchar por la corona continental, al igual que Barça y Madrid en esa disputa por la ACB. Sus números en Valencia fueron buenos, promediando 15,2 puntos y 4,7 rebotes en Liga Endesa, y 12 tantos y 3,8 capturas de balón en Europa, donde Valencia quedó fuera del Play-In, mientras que en competiciones nacionales, cayeron en 'semis' de Copa ante el Real Madrid y en cuartos de final ante UCAM Murcia en el playoff ACB.

Bradon Davies, la última campaña en Valencia Basket / Javi Ferrándiz

Valencia se queda sin Euroliga... y nueva mudanza a Belgrado

Esta próxima campaña, Valencia Basket ha quedado fuera de la Euroliga en detrimento de Paris Basketball, campeón de la Eurocup. Y pese a que Davies firmó un contrato de dos temporadas con los taronja, el hecho de no jugar la máxima competición continental, así como su alto salario, ha comportado que, de nuevo, tal y como ocurrió los dos últimos veranos, haya tocado hacer las maletas y afrontar una nueva mudanza.

Esta vez será a Belgrado, donde Partizán le ha vuelto a firmar un contrato de dos temporadas, tal y como desveló su representante Misko Raznatovic. Bajo las órdenes de Zeljko Obradovic, Davies será una de las referencias de un equipo totalmente renovado y que presenta 14 fichajes diferentes, manteniéndose únicamente el pívot Balsa Koprivica de la plantilla del pasado curso.

Brandon Davies volverá a disputar Euroliga una nueva temporada, tras hacer su debut oficial en la competición de la mano de Zalgiris Kaunas en 2017. Su buen desempeño en Lituania le hizo recalar en un Barça, donde 'Rambo' se convirtió en uno de los referentes de la afición, y donde encontró acomodo en una de las ciudades Euroliga más agradables donde vivir. Davies tuvo una propuesta azulgrana más que interesante para alargar su continuidad en la capital catalana, pero optó por mayor dinero en menos tiempo. Una operación que, en términos bancarios, suele tener un riesgo elevado, algo que se ha acabado también trasladando al terreno deportivo.