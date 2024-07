El 'sueño americano' de Jokubaitis lo aleja del Barça: "Estoy listo, me gustaría venir.."

Rokas Jokubaitis sigue empeñado en perseguir el sueño americano. El aún jugador del Barça de baloncesto no está pasando desapercibido con los New York Knicks en la Summer League de la NBA, una liga de verano enfocada al desarrollo de jóvenes talentos y que las franquicias usan para probar a sus nuevas adquisiciones, sobre todo aquellas que provienen del Draft.

En el caso de Rokas, cuyos derechos NBA son propiedad de los Knicks, está siendo una oportunidad para brillar y convencer a los de la Gran Manzana de que merece una oportunidad en la mayor competición de baloncesto del mundo. Recordemos que fue seleccionado en el puesto 34 en el Draft de 2021 por los Oklahoma City Thunder, pero esa misma noche fue traspasado a Nueva York, que siempre ha tenido un ojo puesto en su evolución en el viejo continente.

SU ROL EN EL BARÇA, EN EL AIRE

El rol del chico de 23 años en el Barça ha vivido una montaña rusa desde que llegara al Palau en verano de 2021 procedente del Zalgiris Kaunas, equipo en el que se formó y se convirtió en uno de los mejores rookies de Euroliga bajo la tutela de Sarunas Jasikevicius. En cualquier caso, el futuro de Rokas como azulgrana es ahora una incógnita. Sus minutos ya se vieron afectados esta pasada temporada tras la llegada de Ricky Rubio al equipo, siendo la tercera opción en el base para Grimau. El del Masnou, Satoransky y el propio Laprovittola eran las principales opciones para el técnico catalán en los minutos importantes de partido.

Rokas Jokubaitis y Nico Laprovittola, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Jokubaitis parece tener pie y medio fuera del Barça a pesar de que su contrato con la entidad catalana finaliza en 2025. Una vuelta a casa con Zalgiris Kaunas o cumplir su sueño de jugar en la NBA son las dos opciones más posibles.

21 PUNTOS SIN FALLO

En medio de toda rumorología sobre su futuro, el base sigue brillando en la Summer League de la NBA. Sumó 12 puntos y 3 asistencias en sus dos primeros partidos ante Nets y Hornets, aunque el lituano aprovechó la oportunidad en el tercer encuentro. En 21 minutos disputados ante Sacramento Kings, Rokas se fue hasta los 16 puntos y 5 pases de canasta, un desempeño que no pasó desapercibido en la prensa norteamericana.

"Ha sido agresivo en ambos lados de la cancha. Ha mejorado con el balón en las manos. Está entendiendo los esquemas defensivos cada vez mejor. Está haciendo un gran trabajo hasta la fecha revisando los partidos y las grabaciones" fueron las palabras de Dice Yoshimoto, técnico de los Knicks en este torneo de verano.

Pese a jugar ante reservas y jornaleros de la NBA, vimos a un Jokubaitis menos encorsetado en ataque y certero en su tiro. De hecho, en este último partido no falló ningún lanzamiento de campo (7/7 y 2/2 en triples), un acierto de cara al aro que no siempre ha tenido con el Barça. "Con los años de madurez y la experiencia que tengo en Europa, creo que estoy listo. Me gustaría venir aquí. Hay muchas cosas diferentes entre este baloncesto y el baloncesto europeo. Aquí, no hay tantas reglas ni juego, solo hay que sentir a tus compañeros de equipo" afirmó el ex de Zalgiris. Parece claro que, a sus casi 24 primaveras, el jugador quiere probar su talento en la NBA y no dejará pasar el tren si se presenta la oportunidad. Lógico. En Estados Unidos valoran muy positivamente todo jugador que aterriza desde el baloncesto español en ACB, y más especialmente si han tenido minutos de calidad en 'gigantes' como Barça y Real Madrid.

¿SIN HUECO EN LA ROTACIÓN?

Más allá de su desempeño en el otro lado del charco, en el conjunto azulgrana se le acumulan los interrogantes. El primero de todos tiene que ver con Joan Peñarroya, nuevo entrenador a los mandos que sustituye a Roger Grimau. El catalán debe decidir si cuenta o no con Jokubaitis para la próxima temporada y cuál sería su rol en caso de cumplir el año de contrato que le queda. El otro 'problema' se llama Juan Núñez, joven base de 20 años que está a unos pocos flecos de convertirse en el nuevo fichaje del Barça para el curso 24/25. A pesar de ser drafteado por los Spurs en el pasado Draft de 2024, el español recalará en el Palau Blaugrana y tendrá minutos importantes en la rotación de Peñarroya.

"Toda Europa está hablando de ello, pero todavía tengo contrato con el Barcelona. Es más como que estamos en conversaciones (con Zalgiris) pero no cerca de firmar. Todavía tengo contrato con el Barça y en unas pocas semanas veremos dónde voy. Pero ahora, tengo unos pocos partidos en la Summer League y veremos" admitió Rokas tras uno de sus partidos con los Knicks en la Summer League.