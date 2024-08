Satoransky: quinta temporada en el Barça, cuatro entrenadores distintos

Como si de un partido de baloncesto se tratase, las vacaciones de los jugadores del Barça están a punto de escuchar la bocina final, y este miércoles, arrancarán oficialmente la temporada 24/25 con los pertinentes reconocimientos médicos, antes de comenzar una semana de trabajo en el Palau Blaugrana previa al viaje a China, donde el equipo realizará un stage de pretemporada antes de afrontar la Lliga Catalana y la Supercopa Endesa.

El técnico egarense contará con la presencia de todos los jugadores, entre los que se encontrará un Tomas Satoransky que iniciará su quinta temporada como jugador del Barça, la tercera en esta segunda etapa tras regresar de la NBA en 2022.

Un base diferente

'Sato' llegó al club azulgrana en 2014 procedente del Baloncesto Sevilla, Cajasol por aquel entonces, donde se formó durante cinco años tras haber salido, en 2009, de la cantera del USK Praga. El base checo destacaba por sus dos metros y un centímetro poco habituales en un director de juego europeo, y con 23 años, su futuro era tremendamente prometedor.

Sus números en la primera etapa de azulgrana

En su primer curso como azulgrana promedió 8,7 puntos y 3,3 asistencias por partido en ACB y 7,2 tantos y 3,3 pases de canasta en Euroliga. En su segundo año, elevó sus registros hasta los 10,7 puntos y 4,2 asistencias en Liga Endesa y 9 tantos y 4,2 pases de canasta, que le sirvieron para dar el salto a la NBA de la mano de los Washington Wizards, que tenían sus derechos tras elegirlo en el draft de 2012 en la 32ª posición. En aquella primera etapa, Satoransky creció junto a Marcelinho Huertas y a Carlos Arroyo, y bajo las órdenes de Xavi Pascual, consiguió la Supercopa en 2015.

Satoransky, en su primera temporada en el Barça, bajo las órdenes de Xavi Pascual / SPORT

Regreso de la mano de Jasikevicius

En 2022, y tras una comida en la que se filtró un encuentro con Sarunas Jasikevicius, Satoransky regresó al Barça para la temporada 22/23. Una campaña, la última del entrenador lituano al frente del equipo, en el que se logró la Liga Endesa tras superar con rotundidad al Real Madrid en la final, pero en la que se cayó en cuartos de final ante Unicaja en la Copa del Rey, y en la que se perdió ante el equipo blanco en las semifinales de la Final Four de la Euroliga.

Tras la salida de Nick Calathes, y con el rodaje todavía de Rokas Jokubaitis, y la utilización de Nicolás Laprovittola como escolta, 'Sato' tuvo plenos poderes en el timón del equipo, y completó grandes actuaciones utilizando un físico y una inteligencia en pista que sirvieron para resolver bastantes partidos. 8,6 puntos y 4,1 asistencias en ACB y 8,4 tantos y 4,2 pases de canasta en Euroliga.

Decepcionante curso con Grimau

Con la no renovación de Jasikevicius del equipo y la apuesta por Roger Grimau, la pasada temporada, Satoransky estuvo lejos de su mejor versión, con una propuesta de juego menos disciplinada y más acelerada que no ayudó a las virtudes del checo. Sus registros fueron de 7,9 puntos y 4,5 asistencias en Liga Endesa y 7 tantos y 4 pases de canasta en la competición europea, muy alejado de los referentes exteriores de la competición, y unos números que no engañan: el Barça echó mucho de menos al mejor Satoransky, en una campaña que se cerró sin títulos.

Satoransky no logró brillar la pasada temporada con Roger Grimau / EFE

Peñarroya, el cuarto entrenador en cinco años

Tras la destitución de Grimau, 'Sato' afronta su quinta temporada como jugador del Barça, y lo hará bajo las órdenes del cuarto entrenador con el que ha coincidido, un Joan Peñarroya que aterriza en el Palau tras haber dirigido la pasada campaña los primeros meses de curso en Baskonia, y con experiencia en Valencia Basket, San Pablo Burgos, Baxi Manresa o Morabanc Andorra.

La propuesta de juego del técnico egarense está llamada a parecerse más a lo que se vio el último año con Grimau, que no al disciplinado y encorsetado juego practicado por Jasikevicius durante sus tres años al frente del Barça. Una propuesta que garantizó títulos en cada uno de los cursos que Saras estuvo al mando, y una senda a la que se pretende regresar en esta 24/25, en la que Peñarroya necesitará al mejor Satoransky para volver a tocar metal.