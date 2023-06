Satoransky lo apuesta todo por este Barça para lograr la Liga Endesa

El base checo asegura, antes del arranque de la serie ante el Unicaja, que “el equipo llega muy bien” “Queda esta Liga por ganar y hemos hecho una Liga regular muy buena para tener ahora la ventaja de campo”, dijo el jugador azulgrana

Tomas Satoransky fue, junto a Nikola Mirotic, el jugador más destacado de cuartos ante el Valencia Basket con un promedio de 14 puntos y 22,5 créditos de valoración en dos partidos.

Una vez superado el primer escollo, este miércoles arrancan las semifinales ante un Unicaja que se presenta como un rival muy peligroso y que ya dejó fuera al Barça en la lucha por la Copa del Rey de Badalona.

Aunque para el base checo, lo primordial es el buen momento del equipo. “Llegamos bien”, explicaba en declaraciones a ACB. “El partido en Valencia fue importante para nosotros porque pudimos cerrar la serie, tener algunos días más de preparación para el partido ante Unicaja y poder descansar”, explica el base.

Un Unicaja muy físico

“Está siendo una temporada muy larga, y nos espera un equipo físico”, dice del Unicaja. “Han hecho una gran temporada al ganar la Copa del Rey. Tienen muchas armas en ataque, con muy buen balance en todos los jugadores y nos espera algo nada fácil. Va a ser una batalla por el físico y por eso hay que recuperarse bien”.

Satoransky asegura que el Barça llega en su mejor momento a este play-off de Liga Endesa | FCB

Para Satoransky, el hecho de que los eliminaran en la Copa, no añade más deseos de venganza. “Eso pasó hace mucho tiempo y además nosotros les ganamos los dos partidos de la liga regular”, explica.

“Está claro que ellos van a tener la confianza de poder ganarnos, lo hicieron bien en la Copa, ganando al Madrid y a nosotros, y espero una batalla donde nos pondrán las cosas muy difíciles”, destacando a jugadores como Kendrick Perry. “Es superrápido y muy bueno a campo abierto. Hay que preparar la defensa contra él porque es un jugador que destaca”

Hay que pasar página

Sobre el trompazo en la Final Four, ‘Sato’ cree que ya ha quedado atrás. “Es algo que tienes que hacer, no hay otra opción”, dijo. “Después de la Final Four fueron unos días muy duros porque todos teníamos mucha fe en ganarla”.

Satoransky tiene plena confianza en sus compañeros de cara a lograr la Liga Endesa | FCB

“Pero está claro que queda esta liga por ganar y hemos hecho una liga regular muy buena para tener ventaja de campo. Espero que nos hayamos olvidado un poquito lo ocurrido y estemos enfocados en nuestro objetivo”, finalizó el checo.