Roger Grimau: "Se me ha faltado el respeto desde el primer día"

Roger Grimau habló por primera vez desde su salida del Barça de basket. El entrenador, reemplazado por Joan Peñarroya tras la temporada en blanco, desveló en 'Tot Costa' de Catalunya Radio detalles de su marcha y de la destitución de la entidad blaugrana.

"Ya imaginas que pasan los días, y si te citan y no hablan nada del año siguiente... puedes imaginarlo. Bien, como todo el año, buena relación con Mario y Juan Carlos. Pocas palabras y ya está. Es una decisión que no puedo intentar cambiar. Encantado de mantener mi nivel de educación, a pesar de haber momentos donde costaba", explicó sobre su salida, añadiendo que se sentía contrariado por ciertos tratos externos.

"IDIOTA NO SOY..."

"Siento que se me ha faltado el respeto desde el primer día. En general, no hablo del club. Hablo de lo que me llegaba desde fuera. Desde dentro me sentí muy cómodo hasta el final. Seguramente, lo clave fue la eliminación en la Euroliga. Pero cuando hablaba en rueda de prensa no decía mentiras. Me sentía respaldado por la gente de cada día. Pero es una sensación general. Idiota no soy. Depende de las preguntas que te hacían en rueda de prensa, era una sensación. Pero no quise ponerme en lugares que no tocaba. Sé dónde estaba y qué había", puntualizó Grimau.

Analizando la temporada, no ve un motivo claro para el fracaso: "Es complicado decirlo. Vivo con mucha exigencia esta profesión y salía de los partidos pensando qué podemos hacer mejor. Seguramente muchas cosas son responsabilidad mía. Pero entiendo que mi manera de trabajar es en equipo, pero yo soy la persona visible. Si algo sale mal, he sido yo. Pero hemos hecho cosas buenas. Y hemos jugado buen basket. Tenía años que no veía basket así en el Palau. Pero no ganas títulos, te eliminan de Final Four... aunque no creo que la distancia sea tan grande con una temporada exitosa".

PROBLEMAS CON WILLY

Para nadie fue un secreto su tensa relación con Hernangomez, y los minutos que reclamaba el exjugador de la NBA. Grimau lo explicó: "Estas cosas siempre pasan en los clubes. Creía que si él estaba bien, podíamos ganar. Si no, no podíamos ganar ningún título. Pero era una cuestión de egos. No me lo tomé como algo personal. Una cosa es que tenga o no razón. Pero es verdad que estamos hablando del '5' donde Veselý hizo una temporada extraordinaria. Por más que Willy hubiese estado excelente, Jan jugaba 25' muy bien. Y estamos hablando de hipótesis fantásticas si todo hubiese ido bien".

Sobre su próximo paso, no especificó lo que hará, pero sí que lamentó no seguir en la entidad: "En general, hasta el último día, me sentí muy respaldado. Es trabajo, tienen que tomar decisiones. No es una decisión que me gusta pero tengo que aceptarla. Estoy triste, claro, porque soy entrenador y creo que estábamos al nivel. Pero a ver qué depara el futuro".

También tuvo palabras para la plantilla actual que gestionará Peñarroya: "Justin Anderson te da mucho. Defensa, sobre todo. En la línea defensiva tienes para tapar. Tienes a Punter para ponerlas cuando estés atrapado. Y los otros que ya estaban el año pasado con su calidad. Y además, pienso que el Madrid perdió piezas importantes. Eso será clave. También suma", concluyó.