Ricky: "Quiero darle muchas alegrías al Palau"

Pese a la derrota del Barça por 66-77 ante Monaco, Ricky Rubio fue el gran protagonista de la cita y firmó su 'redebut' azulgrana casi trece años después. Un momento especial para club y jugador que, tras el partido, compareció en rueda de prensa para hablar de cómo se había sentido en cancha.

Preguntado por el recibimiento del Palau, Ricky aseguró que "es especial jugar aquí. Al Palau tan solo le puedo dar las gracias, les quiero dar muchas alegrías. Es un pabellón pequeño pero muy acogedor y en momentos grandes da miedo jugar aquí"

El del Masnou se quedó en 5 puntos y 2 asistencias en un encuentro dominado por el tono físico de Monaco en la segunda parte, con grandes actuaciones de Mike James y Eli Okobo que acabaron siendo decisivas para los de Obradovic.

Sobre el partido ante el cuadro monegasco, afirmó que "era un partido dificil por emociones y sensaciones. He intentado controlarlo y que no afectase al equipo. Por desgracia hemos perdido y esto no se puede celebrar. Pero muy contento por volver. Hay trabajo que hacer, hemos conseguido un cojín en Euroliga y aún vamos segundos".

Ejemplo de superación

"He sentido muchas cosas cuando he pisado la cancha. Muchos ejercicios en la cabeza para controlar todo eso. Ahora cambiando muchos mecanismos para sentirme bien.. un poco raro pero se irán ajustando con el paso del tiempo"

Preguntado por cuándo Grimau le dio la 'luz verde' para jugar, Ricky comentó que "ha sido un poco así así...antes de ayer me dijo que casi seguro que no, ayer que estuviera preparado y hoy ha sido el día de los descartes y bueno.. Soy un jugador más que estoy aquí para ayudar."

De menos a más en la rotación

Sobre su rol dentro de la cancha en la rotación de Grimau, afirmó que "tampoco me puede hacer jugar de primeras tantos minutos porque llevo mucho tiempo sin jugar y el cuerpo ya no es tan joven..pero controlando eso, en un par o tres de semanas volviendo a la normalidad."

"Tenemos que trabajar día a día...hay talento y jugadores de mucho nivel. Acabo de aterrar en una competición muy diferente. Esto es un estilo diferente de la NBA y tenemos que ajustar muchas cosas" afirmó el base

"Esta Euroliga es muy distinta, el baloncesto ha cambiado mucho y yo tengo que acostumbrarme. He hecho una falta y me han dicho cuidado que eso es antideportiva (risas). Todo es cuestión de práctica, de ir jugando." aseveró Ricky tras el partido