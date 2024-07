Así está el regreso de Ricky Rubio al Joventut

Ricky Rubio sigue meditando sobre su futuro en el baloncesto. Sobre si, a sus 33 años, es momento de poner punto y final a una trayectoria para el recuerdo, cargada de alegrías y éxitos, o de si alargar su carrera eligiendo al corazón y decantándose por una opción más romántica, como sería la de regresar al Joventut de Badalona.

En la cantera del club verdinegro, el base de El Masnou creció y se formó como jugador y persona. Ricky regresaría al Olímpic 15 años después de su salida, en 2009, rumbo al Barça, para poner el broche a un camino intachable, y compitiendo para una Penya sin la exigencia de un calendario Euroliga, pero que también le aseguraría seguir disputando partidos del más alto nivel.

Las negociaciones entre club y jugador ya están muy avanzadas, y Ricky ya sabe lo que le puede ofrecer el Joventut. Es lo que se desprende de unas declaraciones del director deportivo de la entidad, un Jordi Martí que ha tratado, en una entrevista en 'L'esportiu', el posible regreso de Rubio a la Penya.

Ricky Rubio, en su etapa como jugador del Joventut

Las palabras de Jordi Martí

"Las dos partes sabemos dónde estamos. Si Ricky quiere jugar al máximo nivel, la Penya es su casa y el lugar perfecto para cerrar el círculo. Pienso que el tiempo lo pondrá todo en su sitio, y nunca mejor dicho, las prisas no son buenas. A mí me encantaría, igual que le acompañé en sus inicios, poderlo hacer ahora en el tramo final. Su decisión, seguro, será lo mejor para el Joventut", comentó Martí.

Total libertad para decidir su futuro

No hay que olvidar que Ricky Rubio, que decidió no estar con España en el camino olímpico para reflexionar bien sobre su futuro, es totalmente libre de gestionar su futuro, ya que el Barça, club con el que terminaba contrato el pasado 30 de junio, no le incluyó en la lista de jugadores con derecho de tanteo.

Andrés Feliz y Ricky Rubio, en un derbi Penya - Barça de esta temporada

La poblada posición de base en la Penya

La llegada de Ricky a Badalona serviría para dotar de calidad, experiencia y veteranía, a una sala de máquinas poblada en la plantilla de Dani Miret, ya que Guillem Vives sigue en el equipo, se ha incorporado al base neerlandés Keye Van der Vuurst, y también está previsto que se cierre la llegada del americano Devon Dotson, que se podría desplazar al '2'.

Por lo tanto, el Joventut ya ha hecho todo lo que tenía en sus manos para tratar de convencer al jugador, y ahora es Ricky Rubio el que debe mover ficha. Su llegada a Badalona sería un reclamo muy potente para la afición verdinegra, que suspira por su regreso al Olímpic. Un deseo hace pocas semanas, y quién sabe, si una realidad los próximos días.