Punto de inflexión para Joel Parra

El anuncio de la convocatoria de los 12 jugadores que tratarán de clasificar a España para los próximos Juegos Olímpicos de París, ha dejado una doble baja en clave azulgrana: ni Álex Abrines ni Joel Parra estarán en Valencia esta próxima semana en el preolímpico, si bien es cierto que por motivos diferentes.

El alero balear no ha podido recuperarse de una rotura fibrilar en el isquio, y "pese a que la evolución fue positiva, no fue con la velocidad milagrosa para estar en el preolímpico", expresó Sergio Scariolo tras dar a conocer la lista. Una baja muy sensible la de Abrines, por todo lo que puede aportar el capitán del Barça en ambos lados de la pista, y esa amenaza exterior.

Las palabras de Scariolo tras descartar a Parra

Por su parte, Joel Parra finalmente se ha caído de la convocatoria final, algo que no ocurrió el pasado verano, tras brillar con el Joventut, que le permitió ir al Mundial, y hace dos años, al Eurobasket. Su primer curso de azulgrana ha estado cargado de dificultades, y pese a que el seleccionador italiano ha dejado claro que es uno más de 'La Familia', también hay unas declaraciones que apuntan hacia esas dificultades vividas en Barcelona: “Vamos con el grupo de jugadores que en estas semanas nos ha transmitido las mejores sensaciones de poder aportar algo diferente e importante al equipo. Volverá si es capaz de independizar su presencia en los entrenamientos de la Selección respecto de lo que igual no ha ido como hubiera deseado en la temporada con su club”, comentó Scariolo.

Joel Parra, ante Dominicana / FEB

Lo cierto es que esta ausencia, sumada a su primera temporada en el Barça, debe suponer un punto de inflexión para un Joel Parra que el pasado mes de abril cumplió 24 años, que ya lleva a sus espaldas una trayectoria admirable, habiendo sido uno de los grandes talentos surgidos de la cantera del Joventut, habiendo brillado también con el primer equipo verdinegro, y cuyo techo en su progresión todavía no se logra alcanzar.

Puede ser el alero titular del Barça

El destino, el azar, o simplemente la planificación deportiva del Barça de cara a la próxima temporada, hace que Parra sea un firme candidato a ser el alero titular de Joan Peñarroya. Con la salida de Nikola Kalinic del equipo, y la alta inversión llevada a cabo en Kevin Punter, los recursos económicos del club azulgrana no son infinitos, y tras descartar a Mario Hezonja, y salir a la palestra nombres como el de Jaron Blossomgame, queda claro que Parra puede ser el '3' referencia del equipo para el próximo curso.

Joel Parra anotó la canasta ganadora ante Obradoiro / EFE

Sus números la pasada temporada

Para ello, Joel Parra deberá seguir trabajando, focalizando el baloncesto en la prioridad vital que corresponde. Con ello, llegarán las oportunidades, y podrá mejorar los 6,4 puntos por partido firmados la temporada pasada en Liga Endesa, más del doble de los conseguidos en Euroliga (3). Al final, Xabi López-Arostegui se ha impuesto en el 'casting' tras registrar 7,1 puntos por duelo en ACB y 5,1 en Europa.

El perfil de Parra

El talento de Parra queda fuera de cualquier debate. Hablamos de un perfil de jugador que puede rendir a las mil maravillas tanto al '3' como al '4', con una buena capacidad ofensiva para hacer daño en el uno contra uno, con sus suspensiones a media distancia, y también desde más allá del 6,75. En defensa, es un 'currante' nato, y uno de esos jugadores cuya presencia en pista contagia al resto de equipo de esa energía, entrega y desgaste necesarios para alcanzar los éxitos. Uno de los 'debes' de Roger Grimau fue no convocarlo en ninguno de los cinco partidos del playoff de cuartos de final de la Euroliga, serie en la que Nikola Kalinic anotó 18 puntos totales en cinco partidos, dos en los últimos dos duelos.

Parra tiene en sus manos ser uno de los puntales del Barça, y un fijo en la selección española. Esto último ya lo ha dicho el propio Scariolo en las últimas horas. Esta no convocatoria con España es un paso atrás, pero el dicho ya lo dice: a veces, es imprescindible para avanzar dos.