Punter: "¿La pieza que le faltaba al Barça? Es una gran oportunidad..."

Kevin Punter, uno de los anotadores más letales de toda la Euroliga, se convirtió hace escasos días en el primer fichaje del Barça de baloncesto para la próxima temporada, un proyecto renovado que contará con Joan Peñarroya a los banquillos tras la destitución de Roger Grimau tras un año en el cargo.

El norteamericano, que ya estuvo a punto de llegar al Palau en verano de 2023, vestirá la elástica azulgrana tras abandonar Partizan de Belgrado, en el que ha militado las últimas tres campañas. El club catalán ya espera con los brazos abiertos la llegada de un jugador de primer nivel continental y decisivo con el balón en sus manos.

EL BARÇA, UNA OPORTUNIDAD

Preguntado en el podcast de 'Basket News' por su elección de firmar con el Barça, el escolta respondió: "Era una buena oportunidad para ir. Tenía sentido. Lo que sucedió el año pasado fue un gran revuelo. Personalmente, creo que tenía sentido (fichar ahora)". Recordemos que, a sus 30 años, Punter llega al conjunto azulgrana tras casi una década de recorrido en el viejo continente, vistiendo la camiseta de equipos tan variados como Olimpia Milano, AEK Atenas y Estrella Roja de Belgrado, entre otros.

Kevin Punter, nuevo jugador del Barça / SPORT

Tras la salida de Nikola Mirotic hace justamente un año, el Barça ha echado de menos los puntos de un anotador diferencial en el exterior, una pieza imprescindible para cualquier equipo y sus aspiraciones a ganar la Euroliga. Cuestionado por si siente que es la pieza que le faltaba al equipo, Punter aseguró: "No sé si soy la persona para responder a esto. Yo quiero llegar y hacer mi trabajo, hacer lo que sé hacer mejor. ¿La pieza que faltaba? No lo sé. Pero es una gran oportunidad para sacar mi mejor versión, yo me concentro en eso. Así es como yo lo veo".

Con la camiseta de Partizan esta pasada temporada, Kevin firmó 15.0 puntos, 2.6 asistencias y un 35% en tiros de tres en 28 partidos disputados. Recordemos que el jugador nacido en el Bronx, Nueva York, firma con el Barça por tan solo una temporada: "Eso es lo que acordamos. No hay más allá" dijo.

SU SALIDA DE BELGRADO

Punter, al que le quedaba un año de contrato con Partizan, decidió cambiar de aires y abandonar Serbia, un movimiento que sorprendió a muchos aficionados: "Siento que es un tema delicado y creo que es demasiado pronto para hablar de ello. Mi relación con el club es muy buena, no hay resentimientos" afirmó.

Obradovic y Punter, juntos en Partizan / AGENCIAS

Dos días después de que el Barça hiciera oficial la llegada de Kevin, fue Zelko Obradovic, entrenador de Partizan, el que hizo una serie de declaraciones enigmáticas: "Hubo casos en los que algunos jugadores no entendían qué es el Partizan, qué debían hacer por el Partizan o cómo comportarse. En este sentido, Tomamos algunas decisiones y tomaremos algunas decisiones" dijo el legendario técnico.

Muchos aseguraron que estas palabras eran un 'dardo' para Punter y su decisión de abandonar Belgrado aún con un acuerdo entre ambas partes vigente. "Conozco al entrenador como ningún otro. Trabajé con él durante tres años. Sea lo que sea que esté pasando por su mente, así es como él se siente al respecto. Estoy seguro de que no tenía malas intenciones en absoluto. Tal vez no esté hablando de mí. Algunas personas pueden pensar que está hablando de mí, pero tal vez ni siquiera tenga nada que ver conmigo" aseguró el estadounidense. Recordemos que Zach Leday, otro peso pesado del equipo los últimos años, también ha confirmado su salida del club en busca de nuevos retos.