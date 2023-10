Ponsarnau: "El nivel físico del Barça nos ha condicionado"

El entrenador del Surne Bilbao Basket aseguró que el "nivel físico" del Barça condicionó negativamente a su equipo Pese a acercarse en el marcador en varias ocasiones, no pudo completar la remontada en ningún momento

El entrenador del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, aseguró este domingo que el "nivel físico" del Barça condicionó negativamente a su equipo en la derrota de este domingo en el Palau Blaugrana (91-82).

"Hemos empezado el partido compitiendo en energía y en acierto, pero en el momento en el que hemos rotado hemos tenido mucho desacierto de jugadores que estaban jugando bien y son buenos. El nivel físico del Barça nos ha condicionado. Se trataba de aprender a partir de eso", resumió desde la sala de prensa.

El entrenador catalán lamentó que su equipo, pese a acercarse en el marcador en varias ocasiones, no pudo completar la remontada en ningún momento: "Cuando teníamos un momento bueno, el Barça volvía a hacer la goma. Y no hemos entendido que nuestros malos momentos, no podíamos dejar que fuesen tan buenos para ellos".

"Nuestro primer gran objetivo es ser uno de los diecisiete mejores equipos de la liga. A partir de aquí, como las cosas en este club se hacen con sensatez y han salido bien este verano, podemos competir para ser el mejor equipo posible. Me siento muy a gusto con el talento y el compromiso que tenemos. Y lo mejor es que tenemos margen de mejora", reflexionó.

Preguntado por cómo ve al Barça, el técnico del Surne Bilbao Basket respondió: "Juega mucho en función de la interpretación de los jugadores que hay en la pista, y son muy buenos. Juegan muy bien al baloncesto".

Por último, Ponsarnau también elogió la actuación de Adam Smith, máximo anotador de su equipo con 20 puntos: "Es un jugador ofensivamente espectacular. Su virtud es que crea tiros y su defecto es que sus mejores tiros son los que crea él y no los que crea el equipo. Hay que encontrar un equilibrio".