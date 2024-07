La 'pista' que acerca a Juan Núñez al Barça

El Barça de basket sigue trabajando sin descanso para reforzar la plantilla de la próxima temporada, una campaña que estará liderada por Joan Peñarroya desde el banquillo, y con Kevin Punter como única incorporación confirmada hasta el momento para la 24/25.

La llegada del escolta neoyorquino ha generado ilusión en la afición azulgrana, una sensación y un sentimiento lógico teniendo en cuenta que el Barça incorpora a uno de los exteriores más determinantes de la Euroliga en los últimos años, y que aterriza en Barcelona en plena madurez deportiva, en su primera aventura en el baloncesto español, con el objetivo de seguir engrosando un palmarés que le sitúe como uno de los mejores americanos que ha pisado el viejo continente.

Todas las salidas

En cuanto al capítulo de salidas, la entidad azulgrana ha hecho oficiales las de Nikola Kalinic, que jugará en Estrella Roja la próxima temporada, la de un Oriol Paulí con propuestas de Liga Endesa, también la de un Oscar Da Silva que apunta a regresar a Alemania, y la de los cedidos la pasada temporada Rafa Villar, Sergi Martínez, Agus Ubal y Juani Marcos, esta última algo 'sorprendente' por haberse desprendido de uno de los jugadores que mejores sensaciones dejó el último curso en Liga Endesa, siendo elegido en el mejor quinto joven gracias a su buen hacer en Girona.

Lo cierto es que la no continuidad de Juani Marcos en el Barça, puede dar alguna pista de por dónde pueden ir los tiros en el posible fichaje de Juan Núñez. El futuro del base madrileño es una incógnita, después de esa selección en la posición 36 del pasado draft de la NBA, y a priori, ese reclamo de los San Antonio Spurs para contar ya con él a partir de la próxima temporada.

Juan Núñez, ante Líbano en el preolímpico de baloncesto / FEB

Los últimos movimientos de los Spurs

Una opción que se podría caer viendo ciertos movimientos que ha llevado a cabo la franquicia texana, como la contratación del base Chris Paul para la próxima temporada. Unos Spurs que tampoco le han incluido en la plantilla de la liga de verano, y que podrían haber decidido 'vetar' la participación del jugador con la Selección este verano, algo que le ocurrió a Juancho Hernangómez en los Juegos Olímpicos de 2021, tras no recibir la autorización de los Minnesota Timberwolves.

Navarro, 'enamorado' de Núñez

Estos son los movimientos hechos hasta la fecha por los Spurs, y en clave Barça, durante la presentación de Peñarroya como nuevo entrenador azulgrana, el General Manager de la sección, Juan Carlos Navarro, no dudó en deshacerse en elogios hacia Núñez: "Me gustaría tener un director de juego y Juan Núñez hace tiempo que nos gusta. Todavía no hay nada cerrado, pero cada año apostamos por una pieza joven, de futuro, y encajaría muy bien en el equipo", confesó.

Juan Carlos Navarro estaría encantado con la llegada de Juan Núñez al Barça / Valentí Enrich

Pendientes del tanteo

En cuanto al base madrileño, y si todo avanza según lo previsto, en los próximos días el Barça deberá presentar a la Liga Endesa una oferta por el jugador, ya que el Real Madrid lo tiene incluido en la lista de jugadores con derecho de tanteo. Tocará vivir algo parecido a lo del verano pasado con Willy Hernangómez: esperar a que el conjunto blanco no iguale. En el momento en el que el club azulgrana formalice la oferta, será la propia ACB quien lo comunique de manera oficial.

¿Y el futuro de Jokubaitis?

Además, no entraría dentro de la lógica que el Barça se desprendiera de Juani Marcos sin tener asegurada la posición de base para la próxima temporada. En caso de no tener clara la decisión de Núñez, lo más normal hubiese sido apostar por una renovación, y valorar si había hueco en el equipo para el director de juego argentino, o buscar una segunda cesión en Liga Endesa. Pero el Barça finalmente se ha desprendido de Juani Marcos, y quedará por ver que es lo que ocurre con Rokas Jokubaitis.

Rokas Jokubaitis, en una penetración ante Olympiacos / Valentí Enrich

El juego exterior azulgrana

El jugador lituano tiene un año más de contrato, pero todo quedará supeditado a la decisión que tome el jugador sobre su futuro. No hay que olvidar que la temporada pasada, el lituano perdió mucho protagonismo en la rotación, quedando relegado al puesto de tercer base, por detrás de Tomas Satoransky y Ricky Rubio. Con la continuidad asegurada del base checo, y la posible llegada de Juan Núñez, el posible cambio de aires de Rokas es una opción a considerar.

Además, a día de hoy, y siempre que se acabe produciendo el fichaje de Núñez, el conjunto azulgrana cuenta con seis jugadores (Satoransky, Núñez, Jokubaitis, Laprovittola, Brizuela y Punter) para dos posiciones, a la espera también de lo que se decida con Michael Caicedo. El 'overbooking' es evidente, y Navarro también dejó claro que todavía habría salidas.