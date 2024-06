Peñarroya: "Soy de los que piensan que tengo que adaptarme a los jugadores"

Joan Peñarroya habló a los medios de comunicación del Barça tras sus primeros días como entrenador azulgrana. El de Terrassa afronta su mayor reto profesional en un club que busca empezar un proyecto desde cero tras un año sin títulos en el Palau Blaugrana

EL BARÇA, UN SUEÑO

"No hay nada más por encima del Barça. Puede haber otros clubes que pueden estar a la altura, pero está claro que el Barça es equipo top a nivel nacional, a nivel europeo, es referencia, es marca mundial, es el máximo" dijo Peñarroya, emocionado por llegar a un equipo como el Barça, que aspira a todo la próxima temporada.

"Yo estaba sin equipo, el Barça estaba buscando entrenador y se ha dado la situación para que pueda ocupar esta función de entrenador, que es evidentemente un orgullo muy grande para mí. Yo sé a la casa que vengo. Nunca tuve nivel Barça como jugador, y después como entrenador he pasado por todas las categorías hasta ganarme esta oportunidad. Siempre me he ganado el siguiente paso y ahora estoy en el momento al que todo el mundo aspira. Estoy preparado, tengo ideas claras de lo que hay. Sé lo que es una temporada en un club grande, sé lo que es compaginar Liga Endesa con Euroliga. Me he criado muy cerca de aquí, de Barcelona y en la familia somos culés, sé la trascendencia que tiene formar parte de una entidad tan grande como esta."

"TENGO QUE ADAPTARME A LOS JUGADORES"

Peñarroya cuenta con amplia experiencia en los banquillos ACB. Ha pasado por Andorra, BAXI Manresa, San Pablo Burgos, Valencia Basket y Baskonia, equipo que prescindió de sus servicios el pasado mes de noviembre tras un tormentoso inicio de curso. "Creo que llego en un buen momento, en un buen momento de madurez, estoy preparado para asumir y enfrentar este reto, que es muy grande, pero con toda la motivación y todas las ganas de saber que eso nunca es fácil, pero que tenemos las herramientas para disfrutar y hacer una buena temporada" afirma.

Peñarroya en su última experiencia como entrenador en Baskonia / David Aguilar

El catalán dejó claro cómo será su adaptación al vestuario: "Soy entrenador, pero no soy de los que piensan que los equipos tienen que jugar como el entrenador quiere. Yo soy de los que piensan que tengo que adaptarme a los jugadores que tengo. A partir de aquí, cuando tengamos el roster completo, cuando nos conozcamos un poco, miraremos más hacia dónde debe ir nuestro juego. A mí me gusta tener un juego dinámico, un juego en el que la polivalencia de los jugadores se exprese en el campo. Hay una frase que a algunos les gusta y a otros no, pero yo prefiero ganar 100 a 99 que 60-59" sentencia un Peñarroya que siempre se ha mostrado amante del baloncesto ofensivo. "Después salen los que dicen que tus equipos no defienden. Bueno, yo creo que el básquet se juega en ambas partes del campo".

EL FICHAJE DE KEVIN PUNTER, CLAVE

Joan habló sobre el primer fichaje del Barça desde que él es entenador azulgrana de pleno derecho, un Kevin Punter que llega procedente del Partizan como uno de los grandes anotadores del continente: "Cuando surge la opción de fichar a Kevin, pues nos ponemos rápidamente de acuerdo tanto con Mario como con Juan Carlos y con Josep. Yo creo que en el básquet actual se necesitan jugadores de estas características, jugadores con capacidad de generar mucho peligro para ellos mismos".

Kevin Punter, nuevo jugador del Barça / FCB

"Tenemos jugadores en el plantel que ya lo hacen, pero sumar otro elemento con estas características que ya ha demostrado a primer nivel que es capaz de ser un jugador decisivo y con la trayectoria que tiene, creo que nos ayudará a ser un equipo mejor".

"Ahora lo que toca es construir, es crear una identidad y hacer camino, hacer camino, hacer camino con la ayuda del Palau, de nuestros seguidores, pero este camino es lo que nos ha de llevar en los momentos concretos a aspirar a estos títulos en los que queremos estar todos" sentenció Joan Peñarroya, que ya espera con ansias el inicio del curso 24/25.

El cuerpo técnico de Joan estará formado por Òscar Orellana, Víctor Sada, Rafa Martínez i Xavi Beltran. No continuará Carles Marco.