Peñarroya: “Esta derrota nos da información para mejorar”

El nuevo entrenador del Barça, Joan Peñarroya, le quitó hierro a la derrota sufrida ante el Bàsquet Girona (72-64) en un encuentro donde le gustó su equipo en los primeros minutos y donde la diferencia en el rebote fue decisiva.

“Hemos jugado los primeros ocho minutos de partido muy interesantes y de la manera que queremos jugar este año, estos ocho primeros minutos, del segundo cuarto, creo que nuestra fuerza defensiva y nuestra forma de jugar en ataque, a mí me ha gustado”, aseguró.

“Una diferencia de 48 a 28 rebotes es demasiado grande en este nivel, frente a un rival que se ha reforzado muy bien, con jugadores importantes, y bueno, un partido que nos da información, que es a lo que hemos venido a esta gira, a este torneo, y bueno, hace 10 días que estamos juntos, queda mucho por hacer y tenemos tiempo para mejorar”, dijo.

"No hay que dramatizar"

Kevin Punter jugó un buen partido a pesar de la derrota ante el Bàsquet Girona / FCB

“Cuando jugamos es para ganar, aunque ahora no es lo más importante”, recordó “No es momento ni de dramatizar. Es momento de trabajar, es momento de conocernos, es momento de muchas cosas que hoy nos ha planteado el Girona, no las hemos ni hablado, porque aún no hemos tenido tiempo. Ya las haremos en los próximos días, porque lo más importante ahora es la preparación”, comentó el nuevo entrenador blaugrana.

“Evidentemente tampoco estaría muy tranquilo si nos salieran las cosas todas bien a estas alturas de la temporada, con un equipo relativamente nuevo y con un entrenador nuevo y que llevamos muy pocos entrenamientos todos juntos”, finalizó.