Peñarroya: "En el Barça hay que ganar, pero es importante el cómo"

Ante una sala de prensa del Palau Blaugrana llena a reventar, Joan Peñarroya fue presentado como nuevo entrenador del Barça, una vez firmado su nuevo contrato hasta 2026.

El acto, que contó con varios miembros del que será su staff técnico, así como con la presencia de sus padres, su pareja, e hijo, tuvo a un Peñarroya feliz por la oportunidad que le llega, a sus 55 años, de entrenar a un transatlántico como el Barça, pero con las ganas y ambición de que la que viene, sea una buena temporada.

Así llega Peñarroya al Barça

"Quiero agradecer al Barça, encabezado por su presidente, me han dado la opción que he trabajado durante muchos años. Llego con ganas, ambición, responsabilidad, el trabajo a hacer es duro y se que habrá momentos complicados. Pero tenemos las herramientas para hacer una buena temporada. Ahora es momento de construir, de saber qué piezas tendremos en nuestro roster", comentó sobre confección de la plantilla que todavía está en marcha.

La importancia del cómo

"Quiero que el Palau esté contento de lo que ve cada semana, que su gente, con lo que vea, salgan satisfechos en cuanto a juego, actitud, carácter. Estando en el Barça hay que ganar, pero es importante el cómo. Con ganas de empezar, pese a que ya estamos trabajando en este momento, y con ganas de sentarnos en el banquillo, como local, y disfrutar de la atmósfera. Espero que le demos a la gente los motivos para que estén a tope con el equipo", explicó un Peñarroya sobre la conexión con la afición del Palau.

Joan Peñarroya, junto a Juan Carlos Navarro y Josep Cubells / Valentí Enrich

El 'ADN Peñarroya'

Peñarroya no quiso prometer títulos, pero sí que habló de unos básicos que debe reflejar el equipo la próxima temporada: "Mi curriculum dice que mis equipos tienen sello, y espero que seamos un equipo con carácter y que el culé quiere ver. El esfuerzo y el compromiso son valores que no se discuten en un equipo en el que entreno. Los objetivos de un Barça son optar a ganar todo lo que compite. A 1 de julio me sirve de poco hablar de que el objetivo es ganar esto o lo otro. Sé que estoy en un club en el que hay que ganar títulos".

Navarro anuncia alguna baja más

En el acto, también intervinieron el General Manager de la sección, un Juan Carlos Navarro que dejó claro que el cambio de entrenador era imprescindible, "al no haberse cumplido los objetivos de la pasada temporada", y pese a que explicó que tan solo hay que incorporar una o dos piezas, "todavía tienen que salir otros". Preguntado por el futuro de Rokas Jokubaitis, Peñarroya dijo que "era un jugador con contrato, pero que podían pasar muchas cosas este verano".

Cubells: "Peñarroya enamorará al Palau"

También intervino el directivo responsable de la sección, un Josep Cubells que destacó el "barcelonismo" de Peñarroya, así como su "amplio recorrido, el baloncesto atractivo que ofrecen sus equipos", además de estar "plenamente convencido de que logrará enamorar a los socios y aficionados azulgranas".

Joan Peñarroya, en su presentación como nuevo entrenador del Barça / Valentí Enrich

La propuesta ofensiva

Sobre esa propuesta de juego tan atractiva, y esa prioridad en el ataque, y no tanto en la defensa, como en los últimos proyectos que Peñarroya ha dirigido (Valencia Basket o Baskonia), el entrenador egarense ha reivindicado el momento actual en el que se encuentra el baloncesto europeo: "El basket ha evolucionado y mirando los dos últimos campeones de Euroliga, dudo que sean dos equipos que destacan por su basket defensivo. Soy entrenador que se adapta a la plantilla que tiene. Es evidente que en los grandes partidos hay que tener una solidez defensiva, intentaremos ser lo mejor posible tanto en ataque como en defensa, pero poner marcas o estereotipos no sirve, veremos dentro de unos meses".

Encantado con la llegada de Punter

Por último, y sobre el único fichaje anunciado hasta la fecha, como es el de Kevin Punter, Peñarroya se ha mostrado encantado con su llegada al equipo, destacando todo lo que puede aportar: "Punter es la primera gran incorporación del club, estamos todos muy contentos, y se tomó la decisión cuando yo ya estaba en el equipo. Debe ser importante para nosotros, por su capacidad de generar puntos, el basket de primer nivel necesita jugadores así. Hemos encontrado una opción fantástica que nos aportará muchas cosas y que el Palau disfrutará con él".