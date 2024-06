Partizan se 'despide' de Punter.... y ya puede fichar por el Barça

El escolta Kevin Punter alcanzó un acuerdo para desvincularse este martes del Partizan Mozzart Bet Belgrado, club en el que jugó las últimas tres temporadas y con el que le restaba un año de contrato, y ya puede fichar por el Barça. SPORT ha podido confirmar que el acuerdo está hecho, y que el anuncio oficial se llevará a cabo en los próximos días.

El conjunto azulgrana, que ya estuvo a punto de firmar al estadounidense el pasado verano, ha vuelto a interesarse por el jugador, al que considera una de la prioridades del nuevo proyecto que liderará desde el banquillo Joan Peñarroya.

Punter, que tiene pasaporte serbio y en junio cumplirá 31 años, ha promediado este curso 15 puntos y 14 créditos de valoración en Belgrado, con un 35% en triples en 29 minutos por partido en la Euroliga.

Un curso global complicado

La temporada global de Partizan no ha sido exitosa, acabando en la 11ª posición en la Euroliga, fuera de los cruces previos a la Final Four de la competición, mientras que en las competiciones domésticas, han caído ante Estrella Roja tanto en Copa y Liga serbia, y en la Liga Adriática, una situación que lleva al conjunto de Zeljko Obradovic a llevar a cabo cambios estructurales en la plantilla, entre los que se encuentra la salida de Punter, con el que no ha habido problemas para liquidar el año de contrato que le restaba.

Un veterano de Europa

El jugador neoyorkino aterrizó en 2016 en Europa, procedente de la Universidad de Tennessee, y desde entonces ha jugado en el Lavrio griego, Amberes Giant, Rosa Randon (Polonia), AEK Atenas, Virtus Bolonia, Olympiacos, Estrella Roja, Olimpia de Milán y Partizan de Belgrado.

El exterior nacido en El Bronx hace 30 años, tenía un año más de contrato firmado con el conjunto serbio, a razón de algo más de dos millones y medio de dólares netos, en unas cifras recogidas por el portal 'Eurohoops'.