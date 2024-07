Oriol Paulí 'raja' del Barça tras sentirse menospreciado

Oriol Paulí finalizó este junio su contrato con el Barça y el ex azulgrana, solo unos días después de dejar la disciplina blaugrana, no tuvo reparos en reconocer que no fue bien tratado deportivamente como azulgrana.

“Ha sido una temporada difícil a nivel personal”, reconocía a los micrófonos de Jijantes con Marc Mundet. “Ha sido largga y complicada. En el Barça ya sabes lo que hay, aunque reconozco que esperaba más”, dijo en la entrevista.

Paulí, que apenas contó con Jasikevicius y poco también con Grimau, aseguró que podía haber dado mucho más rendimiento si hubieran creído en sus capacidades. “Llevo 11 años jugando en la ACB y conozco la Liga, y sé los que partidos que puedo jugar”, dijo.

Injustos con su aportación

El alero gerundense de 30 años, tiene claro que “no se fue justo con mis minutos de juego. Ha habido momentos de la temporada en que merecía más”, explicó dolido.

Paulí fue uno de los habituales descartados el último año de Jasikevicius y el primero y último de Grimau / VALENTI ENRICH

De cara al futuro, tiene expectativas de remontar su carrera deportiva. “Necesito jugar y tener la confianza que he perdido. Quiero poder hacer mi juego, que crean en mí. Lo principal es volver a disfrutar del basket”, aseguró a Jijantes FC.

Se muestra abierto a lo que venga por delante. “¿Si voy a jugar en la ACB o en el extranjero? Me da igual los partidos que se jueguen por semana. Quiero minutos, dónde me los den, iré”, finalizó el gerundese, realmente dolido por su casi invisible papel en el Barça.