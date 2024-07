Núñez 'señala' el camino a Willy en el Barça

Joan Peñarroya ya tiene al 'cerebro' de su nuevo proyecto en el Barça de baloncesto. Tras finalizar contrato en Alemania y ser seleccionado en el Draft de la NBA por Spurs, Juan Núñez se convirtió en jugador azulgrana de pleno derecho hasta 2027, uno de los mejores talentos españoles en la posición de base de la pasada década.

Con la incorporación del joven de 20 años en el exterior, el Barça consigue perfilar la que será su plantilla para el próximo curso, un año de redención en el que levantar títulos será casi obligatorio tras el año en blanco con Grimau en el banquillo. Kevin Punter y Justin Anderson son junto a Núñez los otros fichajes anunciados a la espera de Chimezie Metu, ala-pívot con pasaporte nigeriano que viene para sustituir a Da Silva en el '4'. De todos ellos, Juan Núñez puede ser el más influyente en pista y una gran ayuda para sus compañeros en la pintura.

UN TALENTO NATO

Formado y criado baloncestísticamente en la cantera del Real Madrid, un Núñez de 18 años decidió abandonar la capital en busca de nuevas oportunidades al finalizar el curso 2021/22. Después de rechazar ofertas de varias universidades de Estados Unidos, Ratiopharm Ulm anunció su llegada ese mismo verano, equipo de la Bundesliga en el que ha militado las dos últimas temporadas con éxito. El reto era considerable; abandonar su hogar y probar su valía en Alemania suponía todo un desafío, aunque la moneda acabó saliendo cara.

La elección de Juan Núñez por los San Antonio Spurs podría alterar el futuro del base madrileño / NBA

En el país germano, Juan ha pasado de ser un niño a un hombre, y ahora aterriza en Barcelona como uno de los bases mejor dotados de Europa.

UN SALTO DE CALIDAD NECESARIO

El canterano blanco es la gran apuesta de la secretaría técnica del Barça este verano. La jugada con Jokubaitis después de tres años en el Palau Blaugrana parecía haber alcanzado un punto muerto. El lituano seguía sin progresar y el equipo necesitaba un organizar de juego con más talento en sus manos y que pudiera ser diferencial en cancha. Rokas no lo era, algo que Peñarroya sí espera que pueda ser Núñez, que posee una visión de juego privilegiada y que cumple con el perfil de 'pass-first point guard', término acuñado por aquellos bases que priorizan siempre el pase antes que el lanzamiento. Con hombres como Satoransky o Laprovittola en nómina, un director de orquesta como Juan encaja como anillo al dedo para una plantilla con grandes ejecutores también en Kevin Punter o Jabari Parker.

WILLY, EL GRAN BENEFICIADO

Núñez, internacional con España que no pasó el corte para los Juegos Olímpicos de París 2024, firmó 9.6 puntos y 4.7 asistencias en su último curso en la Bundesliga Alemana. Sumó otros 10.8 puntos y 5.7 asistencias en la Eurocup. En la segunda mejor competición continental, el español consiguió su mejor marca anotadora ante Joventut de Badalona (17) y su mayor número de pases a canasta ante el Aris de Salónica (10).

Willy Hernangómez quiere subir su nivel en su segunda temporada como culé / Dani Barbeito

La incorporación de un perfil como el base español en este Barça es muy importante también para sus compañeros, que se beneficiarán enormemente de las virtudes de Núñez en situaciones de bloqueo y continuación o 2vs2 en ataque. Es aquí donde aparece un nombre propio, el de Willy, cuya primera temporada como azulgrana no ha sido la esperada y que aspira a dar un salto este 2024/25. "Un año difícil también para mi a nivel profesional. Me he estado adaptando hasta el último partido de semis de playoff contra el Madrid" decía el mayor de los Hernangomez en una entrevista a 'Gigantes'. La realidad es que el pívot tiene mucho más talento para ofrecer del que vislumbró bajo las órdenes de Grimau, y está preparado para mejorar notablemente su versión con Peñarroya, un técnico de corte más ofensivo.

Para hacer realidad esta mejora será clave su 'sociedad' en pista con Juan Núñez, un facilitador nato para los hombres grandes y el 'mejor amigo' para un pívot que quiere subir sus números.