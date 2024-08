Nikola Kalinic revela una gran oferta tras dejar el Barça que declinó sin dudar

Nikola Kalinic jugó las dos últimas temporadas en el Barça antes de abandonar el clus este verano camino del Partizán de Belgrado, equipo en el que ya jugó una temporada antes de venir al Barça cuando parecía que lo tenía ligado.

Ahora, una vez se conoce su destino, el ex azulgrana reconoció que había recibido una oferta importante del rival de la ciudad, el Partizan de Zeljko Obradovic, pero que ni tan solo quiso escuchar al llegar del equipo rival en Belgrado.

Kalinic adujo su lealtad al Partizan y se mostró realmente remiso a irse a jugar a un equipo directamente rival del que se siente unido.

No jugaría en el máximo rival

“Tuve una oferta, pero me dije, ¿Por qué me haría esto a mi mismo? Hay mil equipos donde jugar, y si los dos conjuntos están en la Euroliga, no puedo entender irte a tu máximo rival”, dijo el serbio.

Kalinic desveló que antes de firmar por el Partizan le llegó una oferta importante que no dudó en rechazar / EFE

También quiso aclarar el motivo por el que no había acudido a la llamada de la selección para los Juegos Olímpicos, y negó que haya finalizado su vinculación con el equipo nacional.

“No me he retirado”, dijo de manera clara. “Solo dije que el pasado verano estaba cansado después de una larga temporada con el Barça y decidí darme un descanso”, aseguró, al tiempo que era una decisión posible y se mostró muy contento por la buena actuación de la selección en los Juegos de París.