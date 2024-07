¡Navarro todavía no descarta a Ricky Rubio para el Barça!

El general mánager del basket blaugrana, Juan Carlos Navarro, no cerró las puertas a la continuidad de Ricky Rubio a pesar de que todo indica que el base del Manou se decantará por jugar en el Joventut la próxima temporada.

“Nos sentimos muy orgullosos de haber ayudado a Ricky a recuperarse y que viniera a jugar con nosotros y sabe que tiene las puertas abiertas, y que le toca a él tomar una decisión sobre su futuro”, comentó Navarro, incapaz de zanjar la opción de jugar en el Barça.

El conjunto azulgrana realizó un movimiento clave tras desvelar que no situaba al base en la lista de jugadores con derecho de tanteo en caso de que decidiera jugar en otro equipo, un síntoma claro de que el Barça le abría las puertas a irse como era su deseo.

El Barça nunca le cierra las puertas

Navarro no quiere que sea el Barça el que oficialmente le cierre las puertas para volver a vestir de blaugrana, y prefiere que sea el mismo jugador el que anuncie su próximo destino de manera que no de la sensación que el club blaugrana no estaba interesado en su continuación”.

“Ricky es un gran jugador, y siempre nos interesan jugadores como él, además de ser un buen amigo mío”, comentó Navarro, sin querer ahondar más en la relación del Barça con el jugador desde que acabó la temporada y aseguró que lo hacía con una sensación amarga.

Todo indica que el jugador firmará por el Joventut después de ver todas sus opciones de futuro. Decidió renunciar al Preolímpico con España y ha preferido desconectar jugando al golf con sus amigos antes de anunciar muy pronto que volverá al Joventut, donde inició su exitosa carrera profesional con tan solo 14 años.