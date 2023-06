Navarro confirma el adiós de Mirotic

Navarro ha explicado que "es una decisión que él ya sabe que hemos tomado hace tiempo" En la previa de las finales de la ACB que enfrentarán a Barça y Real Madrid ha 'explotado' el caso Mirotic.

En la previa de las finales de la ACB entre FC Barcelona y Real Madrid ha 'explotado' el caso Mirotic y ha sido Navarro quien ha confirmado su marcha: "Es una decisión que hemos tomado y que él ya sabe que hemos tomado hace tiempo".

Así lo ha explicado Navarro en los canales oficiales del club: "Primero de todo sorprendido por las declaraciones de Nikola Mirotic ayer cuando no teníamos ni idea de que lo fuese a hacer.

🎙 Juan Carlos Navarro: "Estem a la final i esperem que Mirotic ens ajudi"



👉 El general mànager de la secció de bàsquet explica que “quan acabi la temporada explicarem tota la situació”. pic.twitter.com/KoQCkPaL3K — Barça Basket (@FCBbasket) 16 de junio de 2023

Segundo estamos en una gran final donde hemos trabajado mucho y donde él ha hecho unos buenos playoffs y esperemos que esté junto a todo el equipo para ayudarnos en esta final.

Después explicaremos todo, toda la situación, cómo ha ido todo, todos los ‘timings’, porque como ya se sabe es una decisión que hemos tomado y que él ya sabe hace tiempo. Se hablará cuando acabe todo".

"Llevamos dos años sin hablar de eso"

Aunque el jugador comentó en una entrevista con Mundo deportivo que: "En ningún momento el club me ha abordado para que me bajase el sueldo. No hemos hablado de la rebaja salarial ni esta temporada ni la temporada pasada. Llevamos dos años sin hablar de eso", ha quedado claro que la etapa de Mirotic en el Barça se acabará una vez finalicen las finales.

Una rebaja salarial

SPORT ha podido confirmar que en las últimas horas se ha vuelto a producir una nueva reunión con el jugador para lograr una rebaja de su salario, tal y como se viene buscando en los últimos meses, y no una rescisión de contrato. Pero Mirotic, en la entrevista, atacó al Barça afirmando que dichas conversaciones para rebajar su salario no han existido.