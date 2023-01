Mirotic: "Sé lo que represento y lo que se espera de mí"

El ala-pívot del Barça restó importancia al recibimiento que le pueda dar el WiZink Center en el partido ante el Real Madrid Mirotic reconoció que siempre afronta el encuentro contra su antiguo equipo con una motivación añadida

El ala-pívot del Barça Nikola Mirotic restó importancia al recibimiento que pueda darle este jueves en la Euroliga el WiZink Center, hogar del Real Madrid, y reconoció que siempre afronta el encuentro contra su antiguo equipo con una motivación añadida.

"Para mí ya es normal, pero no me meto en lo que hacen los demás. Intento jugar bien siempre. Sé lo que represento y lo que se espera de mí. Cuando se juegan partidos grandes siempre hay más ganas. No me preocupo de la gente, sino de ganar y disfrutar", se sinceró el hispano-montenegrino ante los medios de comunicación.

Desde la pista del Palau Blaugrana tras el entrenamiento matinal de este miércoles, Mirotic explicó que aún se ve lejos de su mejor versión: "He estado bien, pero no como me hubiese gustado. Siempre espero más de mí y puedo estar a un mejor nivel".

"No estoy metiendo mucho de tres, pero no es algo que me preocupe. Siempre pienso en ayudar al equipo y mi juego no es solo tirar de tres. Trabajo para estar mejor y sé que mi mejor versión está por venir. Lo más importante es el éxito colectivo", añadió.

El ala-pívot azulgrana reconoció que la última victoria en la pista del Real Madrid, por 78-87 el 2 de enero en la Liga Endesa, "tiene que ser el camino a seguir", porque el equipo jugó "un partido completo y serio", sobre todo en el tramo final.

"En el último cuarto, la gente aportó mucho desde el banquillo. Da Silva y Higgins estuvieron increíbles. Es lo que necesitamos. Tenemos una plantilla larga, todo el mundo es capaz de rendir a un gran nivel. De eso se trata, de aprovechar los minutos al máximo", insistió.

Mirotic incidió en la importancia de afrontar el partido "de la misma manera como si fuese el último" y de "coger confianza" para afrontar la segunda mitad de la temporada.

"Contra el Madrid hay que defender y controlar el rebote, porque es ahí donde marcan la diferencia. En ataque, intentar jugar más rápido, cansarles más y ser fieles a nuestro juego. Soy optimista para el partido de mañana", concluyó.