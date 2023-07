La millonaria oferta del Panathinaikos a Jan Vesely

El cuadro griego lanzó sus redes sobre el pívot azulgrana al que realizó una gran oferta y también al Barça para dejarlo ir El agente del jugador salió al paso en las redes para asegurar que “seguirá en el Barça la próxima temporada tal como firmó en su contrato”

La lucha de los equipos por conseguir los mejores jugadores de cara a la próxima temporada de la Euroliga no entiende de contratos activos ni de cantidades. Eso es lo que piensa el voraz Panathinaikos griego, que se lanzó en busca de un pívot y se fijó en el azulgrana Jan Vesely.

Algunos rumores apuntaban este miércoles que el conjunto heleno, en plena transformación para hacer de nuevo a un equipo campeón, lanzó sus redes sobre el pívot checo del Barça Jan Vesely.

Según publicó en su cuenta de twitter George Zakkas, periodista griego que sigue la actualidad de los equipos helenos, el Panathinaikos habría ofrecido al Barça un millón de euros para dejar ir a Jan Vesely, con contrato en vigor para la próxima temporada, y le ofrecían al jugador cuatro millones limpios para las dos próximas temporadas.

