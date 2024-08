Metu y Anderson, dos nuevos ‘culés’ en Montjuïc

Dos de las nuevas incorporaciones del Barça de basket, el estadounidense Justin Anderson y el nigeriano Chimezie Metu, fueron dos inesperados aficionados ‘cules’ que acudieron al Olímpic Lluís Companys de Montjuïc para seguir de cerca el duelo entre el Barça y el Athletic de Bilbao que finalizó con triunfo del Barça.

Los dos nuevos jugadores blaugrana tomaron asiento en la zona de tribuna, justo en la fila posterior donde estaban sentados los jugadores que no pudieron participar en el encuentro, como Andreas Christensen, lesionado, Ansu Fati, un Dani Olmo que no tuvo la oportunidad de debutar al no poder ser inscrito a tiempo, además de Gavi y el holandés Frenkie De Jong.

Los estadounidenses siguieron el encuentro con cierta atención aunque compartieron su tiempo con sus móviles y alguna que otra duda sobre el juego que pidieron que les aclarara el defensa danés, sentado justo delante de ellos.

Justin Anderson comenta con Christensen algún aspecto del juego durante al encuentro / DAZN TV

Aficionados al fútbol

Acudir al ver el equipo de fútbol es algo habitual entre los jugadores de basket,y que ya hacía con cierta regularidad el ex técnico, Sarunas Jasikevicius o incluso Nikola Mirotic, un gran aficionado al fútbol y que se perdía pocos partidos cuando tenía la ocasión.

Justin Anderson ya tuvo la oportunidad de seguir encuentros del Valencia en su etapa con el equipo ‘taronja’ mientras que el ala-pívot nigeriano-estadounidense es un gran aficionado al Manchester United como hace constar en su cuenta de Instagram.

Seguro que no será la última ocasión en que los vemos en el Olímpic y posiblemente se añadirán más compañeros si se lo permite el calendario de encuentros y entrenamientos del equipo blaugrana.