A por la Liga contra todo

Si hay un equipo que se rebele y reaccione cuando peor lo tiene es el Madrid. Por eso será clave no confiarse El ambiente será de armas tomar tras la caza de brujas contra los árbitros que azuza el madridismo

El Barça más coral ha dado un vuelco a los pronósticos y se ha situado a una victoria de conquistar la Liga Endesa con dos triunfos en el Palau ante el Real Madrid.

En el primero apenas hubo color (97-88) y el domingo los de Saras supieron apretar los dientes para imponerse por 86-85 y provocar una especie de terremoto después de los jugadores blancos y ciertos medios afines hayan iniciado una caza de brujas y una campaña para calentar el duelo de hoy aludiendo a errores arbitrales favorables al Barça.

Una clara falta de Hezonja sobre Mirotic en el rebote y otra más dudosa de Tavares a ‘Lapro’ han encendido a un madridismo que obvia cómo en el tercer cuarto su equipo aún no tenía faltas mientras los blaugranas estaban en bonus cuando solo se habían disputado 3:19 (54-46). Con siete tiros libres (anotaron seis), los de Chus Mateo resucitaron y encararon el último cuarto a tres (68-65).

‘Rey’ Mirotic

Aclamado por el Palau a la conclusión del partido de manera espectacular, Nikola Mirotic emergió en la segunda parte del primer partido y regaló una exhibición el domingo en lo que pudo ser su despedida del Palau. El de Podgorica estaba rabioso tras sus pésimas semifinales de la Euroliga contra el Madrid y no se obcecó tanto en el triple para marcar las diferencias en lo que mejor sabe hacer: jugar al baloncesto.

Percutiendo en el poste, buscando ventajas en el dentro-fuera, abriendo el campo, asistiendo y provocando faltas, ‘Niko’ fue una pesadilla para el Madrid con 25 puntos, cinco rebotes y +31 y hoy debería serlo otra vez en un WiZink que será una caldera. Veremos si hay insultos como en partidos anteriores y si la ACB emite un comunicado como ya hizo con Yabusele como protagonista en Badalona.

La tensión

Saltaran chispas hoy en Madrid pese a la llamada a la calma de Chus Mateo, quien se reivindicó logrando la Euroliga y está a un paso de ceder la Liga Endesa. El cuadro blanco, que ya tuvo problemas en Badalona por las decisiones arbitrales con un par de cuartos fantasmagóricos y con Tavares limpio de faltas hasta el tercer partido, tratará de sacar partido este caldo que se ha creado.

Sería un error grave dar por finiquitado a un Madrid con más vidas que un gato que ya levantó un 0-2 adverso ante el Partizan en los cuartos de la Euroliga con un bofetón de Sergio Llull a Kevin Punter y una llave barriobajera de lucha libre de Yabusele a Dante Exum.

El Barça está basando su éxito en el trabajo colectivo, con siete jugadores con 10 o más puntos en el primer partido por cuatro en el Madrid. En el segundo la aparición de Mirotic eclipsó el partidazo de jugadores como un Kalinic vital, un ‘asistente’ Laprovittola, un inspiradísimo Vesely o un Jokubaitis muy útil para el equipo.

Mirotic no se quiere marchar

Aunque en el Barça actual las decisiones vienen marcadas por la tesorería y por la necesidad de reducir costes en una situación ardua, lo cierto es que el Palau ovacionó a Mirotic el viernes y sobre todo el domingo como hacía tiempo que no sucedía con un jugador.

En esta tesitura, el propio jugador enfatizó sus deseos de continuar la próxima temporada vistiendo de azulgrana. “Obviamente sí me gustaría (que el club reconsiderase su postura), pero no depende de mí y es algo sobre lo que yo no tengo ningún control”, afirmó a la conclusión del choque. ¿Habrá novedades al respecto?