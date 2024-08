Laprovittola: de las dudas por su fichaje a referente del Barça

Hace tres veranos, en 2021, el Barça completó uno de los fichajes más controvertidos y más polémicos que se recuerdan en la última década, en una operación que estuvo cargada de dudas, incógnitas, e incluso críticas, como fue la llegada de Nicolás Laprovittola al conjunto azulgrana.

El expediente de 'Lapro' no ayudaba en exceso a esa comunión con la afición: referente verdinegro tras su gran hacer en temporada y media en el Joventut, el de Morón llegaba al Barça tras dos temporadas en el eterno rival, un Real Madrid en el que Laprovittola no pudo tener esa continuidad vista en Badalona, ejerciendo de base, y con un rendimiento algo irregular, en el que Pablo Laso no pudo exprimir todo su potencial, y que condujeron a su no renovación.

El papel de Jasikevicius

Tras una primera temporada en la que logró Copa, ACB y fue finalista de la Euroliga, Sarunas Jasikevicius se ganó plenos poderes para decidir sobre la plantilla de la siguiente temporada, y en una decisión sorprendente, decidió apostar por Laprovittola. Por aquel entonces, el Barça contaba con Nick Calathes y Rokas Jokubaitis en la posición de base, mientras que en el '2' se encontraban Cory Higgins y Kyle Kuric, a los que luego se les añadió Dante Exum.

Nico Laprovittola, ante las 'torres' de Olympiacos / Valentí Enrich

El cambio de posición

El reto era mayúsculo, pero Jasikevicius movió a 'Lapro' a la posición de escolta, tras prácticamente toda su carrera ejerciendo de base. Y el resto es historia. En ese papel ejecutor, con la libertad de no tener que generar el juego desde el '1', Laprovittola tardó pocos meses en silenciar esas dudas, para convertirse en uno de los ídolos del Palau Blaugrana, en un Barça que estaba cargado de grandes nombres, como el de Nikola Mirotic.

Un líder dentro y fuera de la pista

Por momentos, el juego de Laprovittola recordó al de Juan Carlos Navarro, un alma libre levitando por la pista, con la responsabilidad ofensiva en sus manos, y con un repertorio prácticamente inacabable en ataque. Un líder en la pista y fuera de ella, alzando la voz cuando correspondía con algunas actuaciones arbitrales, como la final de la pasada Copa del Rey, pero también en el vestuario, teniendo un papel importante en esa adaptación del bloque nacional llevada a cabo el pasado verano.

Su balance de azulgrana

Hasta la fecha, 119 partidos de Liga Endesa y 110 de Euroliga con el Barça, y la Copa de 2022 y la ACB de 2023 bajo el brazo, junto a dos participaciones en la Final Four de la Euroliga (2022 y 2023). Su impacto fue tal, que, tras su primer curso como azulgrana, renovó con el Barça por cuatro temporadas, hasta 2026, convirtiendo Barcelona en su hogar, donde tan bien ha encajado con su familia.

Sarunas Jasikevicius da indicaciones a Nico Laprovittola durante un partido / EFE

Refuerzos exteriores

Laprovittola arrancará con 34 años su cuarta temporada en el Barça. Una campaña en la que el equipo contará con nuevos refuerzos en las posiciones exteriores: Juan Núñez sumará junto a Tomas Satoransky en la dirección de juego, mientras que en el '2', Kevin Punter aterriza en el vestuario azulgrana como una de las grandes referencias exteriores del equipo, siendo uno de los mejores escoltas del continente en el último lustro.

Con Peñarroya, Laprovittola contará con su tercer entrenador en cuatro cursos, pero la experiencia y liderazgo del argentino deben ser dos pilares fundamentales con los que crecer en la relación con el técnico egarense. Tan solo Álex Abrines lleva más tiempo en el equipo (2019), mientras que Tomas Satoransky afrontará su séptima temporada de azulgrana, la tercera en esta segunda etapa tras su regreso de la NBA.