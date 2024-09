Kevin Punter se sincera sobre su fichaje por el Barça

La llegada de Kevin Punter al Barça ha generado mucha ilusión a la afición barcelonista y el escolta estadounidense, con pasaporte serbio, es candidato a ser uno de los referentes del equipo de Joan Peñarroya.

Después de las primeras semanas de pretemporada, Punter destaca que la adaptación ha sido "muy fácil", ya que ha compartido momentos de rivalidad en pista con jugadores como Satoransky, Laprovittola, Abrines y Jan Vesely.

"Los conozco a prácticamente todos y la relación con los nuevos compañeros es muy fácil". Y según afirma, "estamos ajustando las piezas para hacer un buen equipo", explica en una entrevista con Barça One.

Quería jugar en el Barça

“Tuve la oportunidad de venir aquí. Quería venir aquí y formar parte de ese equipo. Ha sido una decisión fácil”, comentó. "La relación con los nuevos compañeros es muy fácil".

Kevin Punter se siente feliz en Barcelona tras un año de espera / FCB

Punter tiene claro a lo que viene al Barça. “Lo primero que quiero es ganar aquí. La Euroliga, la ACB y el máximo de títulos posibles. Quiero seguir mejorando como persona, como jugador y dando la mejor versión. Quiero mejorar todos los días, esto es muy importante para mí”.

A la hora de elegir posición en la pista, solo le interesa una cosa. “¡Quiero jugar donde sea! Cuando era más joven, jugaba de base. Pero con el tiempo he aprendido a ser más versátil. Ahora puedo ser base y tirador. Puedo ayudar al equipo”, explicó.

La NBA, un sueño del pasado

“Cuando era joven, mi sueño era jugar en la NBA. Esto es todo lo que ves siendo estadounidense. Pero ahora no sé cuál es mi sueño. Muchas cosas cambian, se vuelven distintas, hay cosas que nada tienen que ver con el baloncesto. Los sueños que tenías de niño no sé si cambian, pero se vuelven menos importantes”, dijo.

Parker asegura que su integración en el Barça está resultando fácil / FCB

“Cuando era más joven, que no quiere decir que sea viejo, me gustaba moverme más, conocer más países y equipos. Pero ahora me gusta vivir con más relax” y Barcelona reconoce, que es una buena elección.

“Todo en la vida es difícil. Jugar a baloncesto es difícil, llegar aquí también. Despertarte todos los días para ayudar a tu familia, aunque no juegues a baloncesto, también lo es. Es la vida”.

Se considera bromista

“No soy serio, sólo estoy relajado. Me gusta hacer bromas, pero me hacen pocas a mí. Me gusta estar relajado. Aunque me lo dicen a menudo, soy una persona tranquila, ¡pero no soy serio!”

Y sobre sus hábitos lejos del Palau, se considera un tipo normal. “Sin entrenamiento, intento estar en casa relajado, jugando a videojuegos, mirando la televisión o yendo a comprar o a comer fuera” finalizó la nueva estrella blaugrana.