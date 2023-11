Kalinic: “Me siento más cómodo con un entrenador tranquilo como Grimau”

Nikola Kalinic (Subotica, 1991) vive su segunda temporada de azulgrana, tras firmar en el verano de 2022, la primera en la nueva etapa con Roger Grimau al mando y muchos cambios en el equipo. A sus 32 años, el ala-pívot de 2,03 atiende a SPORT y nos da sus sensaciones en esta segunda campaña con el Barça.

¿Cómo se siente?

Un poco cansado después de una larga sesión de entrenamiento este martes, pero bien físicamente y preparado para más partidos…

Este es su segundo año en el Barça. ¿Está un poco más cómodo que en el primero?

Quizá, es normal. En mi segundo año ya estoy aprendiendo mi papel en este equipo, en Barcelona. Todo es más fácil para ajustarse, con la familia, todo y eso me permite centrarme muy bien en el basket.

El equipo ha cambiado mucho de su primer año al segundo. ¿Le sorprendió la dirección que tomó el equipo?

Quizá un poco, pero no es un tema que tenga que opinar yo, fue una decisión de la dirección técnica y todos tuvimos que asumirlo

Preparado para ayudar

Su juego ha cambiado un poco del primer año. Parece que vale para todo, rebotear, anotar, defender.De hecho, ¿es su estilo de juego, no?

Si, sin duda, es lo que he tratado de hacer en toda mi carrera, especialmente en los últimos años donde trato de hacer varias cosas en la pista, ayudar al equipo en cualquier faceta. Trato de ser de ayuda en lo que sea necesario.

Nikola Kalinic muestra el camino para llegar a los títulos en Can Barça / VALENTI ENRICH

¿De qué manera ha cambiado el equipo sin Nikola Mirotic?

Nikola era un tío regular, que siempre rendía en la pista y con su ausencia, todos los veteranos hemos cogido un poco más de responsabilidad y el objetivo es seguir ganando encuentros y llegar al final para disputar los títulos.

¿Le sorprendió que el club decidiera romper con Mirotic?

Como he dicho antes, no es mi papel valorar esa decisión, ¡pero claro que me sorprendió!. El club tomó esa decisión y ya no hay mucho más que decir que pensar en los que estamos

"Estamos jugando con un poco más de libertad"

¿Hay mucha diferencia entre Saras y Grimau?

La verdad es que no veo mucha. Roger llega con la experiencia de haber entrenado en el club, así que tiene la esencia del Barça y también un poco de Saras. Quizá ahora estamos jugando con un poco más de libertad.

¿Jugar con más libertad para jugadores tan buenos es positivo, no?

Si, estoy de acuerdo, aunque al final tenemos que responder en la pista con un estilo de entrenador o de otro. Es bueno tener libertad pero si eso no se traduce en algo positivo en la pista no vale para nada.

Estamos jugando con más libertad pero si eso luego no se traduce con victorias y éxitos, no habrá servido para mucho

¿Qué le parece que el Barça se decidiera por un técnico que nunca ha entrenado al máximo nivel?

Para ser honesto, me gusta la decisión que tomó el club. Ves muchos cambios en la Euroliga pero al final acaban siendo los mismos entrenadores en diferentes equipos. Es bueno que lleguen nuevas caras. Es un ex jugador del club, buen tipo y estoy seguro que puede lograr cosas. También es importante que haya ganado la Euroliga y sabe la dificultad de levantar el título europeo.

"Grimau es más tranquilo"

Desde fuera, da la sensación de que es un entrenador muy tranquilo, comparado con Jasikevicius. ¿Es realmente así?

Definitivamente es un entrenador más tranquilo que el anterior. Te explica y te corrige cosas de una manera educada. Aunque al final, lo que cuenta son los títulos y podemos hablar de nuevo en junio y ver si ha resultado positivo. Yo, personalmente, prefiero en este momento este tipo de relación con el entrenador. Él mismo trata de aprender, mejorar en cada encuentro. El club creyó en él y veremos al final.

Que tal los nuevos jugadores en el equipo. ¿Cree que son buenos fichajes?

Si, han sido buenos fichajes para afrontar Liga Endesa y Euroliga. Obviamente la Euroliga es diferente. se juega partidos más físicos, y se han de ajustar, pero lo harán bien.

Nikola Kalinic, durante la entrevista a SPORT / VALENTI ENRICH

En este inicio de temporada, da la sensación que veteranos como usted y Vesely están tirando del equipo...

Ambos somos veteranos, aunque también es una nueva etapa para nosotros y tratamos de ayudara todo el mundo, en las situaciones complicadas de los partidos y al final, aprender bien nuestros roles y aplicarlos. Sin duda, ahora somos mucho mejor equipo que en septiembre cuando empezamos juntos.

"Tenemos opciones de Final Four"

¿Cree que este equipo tiene la calidad suficiente para volver a la Final Four?

Tenemos el potencial, aunque hay que tener presente que la Euroliga es una competición muy larga, y muy dura. Y la regularidad, ya que ganamos dos o tres encuentros y luego puedes perder. Así que el trabajo tiene que llegar en el día a día. Tenemos muchas opciones si nos mantenemos apartados de lesiones importantes.

¿Lo que sucedió en Vitoria fue un accidente?

Si, fue un partido extraño y quizá no salimos con la intensidad necesaria, un poco confiados de las últimas victorias. Nos pensamos quizá que éramos muy buenos y se convirtió en una derrota bastante vergonzosa. Todos estábamos muy enfadados, pero quizá no fue tan malo si miras el cuadro completo. Debemos entender que cada partido requiere el máximo esfuerzo y cualquier relajación la pagamos cara.

¿Cree que el equipo necesita más agresividad en general?

Si, ese es el tema. Somos el Barça y todos los equipos salen a muerte contra nosotros. Tenemos que salir a jugar el mejor partido ante los rivales, ya que la presión es para nosotros y no para ellos. Necesitamos tener la concentración la más alta posible e igualar su energía.

¿Combinar Liga Endesa y Euroliga es más complicado para los equipos ACB que el resto de Europa, no?

Desde luego. Es la liga más dura de Europa y hay que estar preparado casa fin de semana para dar el máximo. Al final, es bueno jugar esta liga porque te obliga al máximo y te convierte en mejor jugador.

"Me siento feliz en Barcelona"

Este es su segundo año en el Barça. ¿Se siente con ganas de seguir?

Acabo mi contrato y ya veremos. Yo me siento muy bien en Barcelona, mi familia también, pero no sabemos lo que pasará en junio. Yo me encuentro muy cómodo y adaptado.

Nikola Kalinic se siente muy feliz en Barcelona junto a su familia, aunque no sabe todavía su futuro / VALENTI ENRICH

¿Cree que Madrid está un peldaño por encima del resto?

Si. Tienen un equipazo y están jugando muy bien hasta el momento. Son el mejor equipo de Europa, así que tenemos que aprender un poco y alcanzar su nivel si queremos ganarles después de tres derrotas. Tenemos que ponerlos en el punto de mira, al igual que hacen el resto de equipos con nosotros. Y tenemos que estar preparados porque nos volveremos a enfrentar en la lucha por los títulos.

En Murcia fue una especie de infierno y ahora van a Belgrado para jugar con unas gradas vacías...¿Resulta un poco extraño?

¡Sin duda!. Recordamos la época del covid y fue bastante horrible, podías oir el ruido de las zapatillas, los gritos de los entrenadores, todo...Para mí, eso no es baloncesto así que tendremos que estar preparados. Es más fácil jugar tácticamente pero la motivación la traen los aficionados, para los locales y visitantes.

Usted que lo ha ganado todo. ¿El trofeo que desea sigue siendo la Euroliga?

Por supuesto que quiero ganarlo de nuevo. Lo hice con Fenerbahçe, pero me encantaría alcanzarla con el Barça, es mi objetivo y mi motivación.