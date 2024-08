Justin Anderson: "Mis compañeros me han hecho sentir como si fueran mi nueva familia"

Justin Anderson está llamado a ser uno de los jugadores importantes del Barça de basket dentro y fuera de pista. El alero estadounidense aterriza en el Palau Blaugrana tras una primera aventura europea la pasada campaña en Breogán y Valencia Basket.

En la atención a los medios de comunicación previa al viaje del equipo rumbo a China, Anderson no escondió su hambre y ambición en esta nueva etapa que arranca en Barcelona, con un carisma que tanto le caracteriza, y que está llamado a generar una buena conexión con la afición.

Justin Anderson charlando con Darío Brizuela / Dani Barbeito

La nueva familia de Anderson en Barcelona

"Echo de menos a mi familia, pero está siendo genial. Mis compañeros me han hecho sentir como si fueran mi nueva familia y los entrenadores nos han dicho que estemos preparados para una gran temporada, así que estoy muy feliz. Está haciendo buen tiempo, los restaurantes a los que hemos ido están geniales, y hemos podido ir a muchos porque todavía estamos en un hotel, y eso me ha permitido conocer más a Chimezie y Kevin, ya que he compartido mesa con ellos. A Metu le digo que es afortunado de que esta primera experiencia lejos de Estados Unidos es en el Barça. Todo ha ido genial", comentó un Anderson que no entiende de presiones sobre las expectativas de la temporada, y la necesidad de ganar títulos.

"Eso no es para nosotros, es para las personas que miran nuestra plantilla y dicen que tenemos que ganar. Nosotros sabemos que tenemos que ir paso a paso, que eso es lo importante. Es una manera divertida, es divertido tomar tu tiempo y disfrutar del camino. Para mí también es divertido experimentar la adversidad y hacerlo juntos. Así que la presión ahora mismo no me preocupa, en junio tal vez, pero ahora no hay presión".

Justin Anderson, en un entrenamiento en el Palau Blaugrana / Dani Barbeito

El pasado NBA junto a Nowitzki

Durante toda su intervención, el alero de Virginia no pudo disimular su alegría, y además, elogió el nivel global que tiene el nuevo club al que representa, con el que ha firmado hasta final de curso: "Estoy muy muy feliz. Estar aquí es estar arriba de todo, el top del top. Sé lo que es estar ahí, he estado en la NBA jugando con Dirk Nowitzki, una de las leyendas, y recuerdo lo feliz que era con 21 años. Ahora toca seguir trabajando, continuar creyendo en mí mismo. Tras Breogán y Valencia, creo que merezco estar aquí en Barcelona, pero desde luego que estoy tremendamente feliz de estar en el Barça, porque eso es el top."

Anderson también valoró que el stage en China "les ayudará a preparar la temporada", y que "ya están listos para jugar partidos", y además, elogió la figura de un Jabari Parker al que le guarda mucho respeto: "Ha sido genial, fue la primera vez que pude jugar con él en un ambiente más íntimo como es un entrenamiento. Habló mucho cuando me tocó defenderle, habló sobre la defensa, de esa comunicación que tenemos que utilizar más. Claramente, es un líder aquí, uno de los líderes del equipo. En el Barça tenemos muchos líderes en distintos apartados. Jabari se va preparando poco a poco para estar listo para el final de temporada, que es donde necesitamos más. Estoy emocionado de jugar con él".

Justin Anderson atendiendo a la prensa antes de entrenar con el Barça / Dani Barbeito

"Quiero defender al mejor jugador rival"

El nuevo dorsal '1' del Barça se mostró muy seguro sobre los desafíos personales que se marca para esta campaña. "Los veréis cada noche. Quiero defender al mejor jugador rival, quiero hacer la vida fácil a mis compañeros. Son mi familia ahora, así que nadie les va a molestar. Y obviamente mi desafío personal es ayudar a este equipo a lograr lo que todos queremos lograr en esta ciudad, ganar títulos".

Y por último, Anderson cuenta las horas para jugar de local en el Palau, un pabellón en el que ya jugó con Valencia Basket: "Recuerdo que fue un partido intenso. Tengo muchas ganas y sé que va a ser divertido. Cuanta más gente venga al Palau, más caliente será el ambiente, y eso nos da ventaja", concluyó.