¿Dónde jugará Cory Higgins la próxima temporada?

El escolta estadounidense, rescindido por el Barça, todavía no ha encontrado equipo para el próximo curso Varios clubes han preguntado por su situación, marcada por la incógnita de su estado físico

El pasado 1 de agosto, el FC Barcelona hizo oficial la rescisión unilateral del contrato de Cory Higgins, que había llegado al club azulgrana procedente del CSKA Moscú el verano de 2019. Pese a que la voluntad inicial de las dos partes era la de llegar a un acuerdo amistoso para liquidar el año de vinculación que todavía tenía firmado el jugador, tras no alcanzarse dicho entendimiento, el Barça no tuvo otra que romper el contrato para cumplir con las exigencias de LaLiga para rebajar la masa salarial de los deportistas del club, en la que por supuesto, también se encuentran los integrantes de la plantilla de baloncesto.

Tras el adiós de Higgins, en un comunicado escueto, parecido al del también rescindido Nikola Mirotic, varios fueron los equipos que sonaron con fuerza para incorporar al estadounidense de 34 años. Especial interés puso un Estrella Roja, cuyos dirigentes afirmaron, en una junta del club, que habían pedido informes médicos sobre su estado físico para acabar de cerrar la contratación. Algo qué, un mes después, todavía no se ha producido.

Operado en mayo para solucionar unos problemas lumbares

Y es que la incógnita sobre como se encuentra Higgins, conlleva unas dudas que de momento están frenando a los equipos para cerrar su fichaje. No hay que olvidar que el pasado mayo, el jugador pasó por quirófano para tratar de solucionar unos problemas lumbares que le impidieron participar en la fase final de la temporada con el Barça, perdiéndose la Final Four de la Euroliga y el playoff de la Liga Endesa. Unos problemas físicos que no son nuevos y que lleva arrastrando Higgins los últimos cursos, como una fascitis plantar que también le hizo tener que operarse en febrero de 2022.

Interés sin ofertas

El entorno más cercano del jugador deslizó que, tras la rescisión de contrato por parte del Barça, Higgins todavía necesitaba un mes para acabar de 'ponerse a tono' y recuperarse por completo de la operación. Los plazos ya se han cumplido, sin concretarse todavía el fichaje por algún equipo. Sobre los clubes interesados en Higgins, en las últimas horas, el medio israelí 'Israelhayom' apuntó a que Mónaco, Fenerbahçe, Estrella Roja y Maccabi han preguntado por la situación del jugador, pero sin acabar de realizar una oferta formal.

¿Ofrecido al Real Madrid?

Por si fuera poco, a principios de agosto, la web 'Defensa Central' apuntó a que Higgins se había ofrecido al Real Madrid, incluso a ofreciéndose a cobrar 800.000 euros, una cifra muy inferior a lo percibido en Barcelona. La misma información apunta a que el club blanco descartó la opción, precisamente por esas dudas en su estado físico.

¿Tiene hueco en la Euroliga?

Todavía queda prácticamente un mes para que arranque la Euroliga, y pese a que todas las plantillas están perfiladas, todavía queda algún hueco en el que podría encajar un Higgins al que si el físico le respeta, puede seguir aportando minutos de calidad desde un rol ya de jugador experimentado, que puede aparecer y resolver en los momentos decisivos de partido.