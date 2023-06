Jasikevicius, seducido por la NBA

El técnico lituano tendría una oferta como entrenador asistente de los Memphis Grizzlies La propuesta contemplaría un contrato de tres temporadas y seis millones de dólares

Bombazo en el baloncesto azulgrana. El Barça anunció contra todo pronóstico que Sarunas Jasikevicius no continuará la próxima temporada al frente del conjunto azulgrana, concluyendo de este modo con una etapa de tres cursos en el banquillo del Palau Blaugrana.

Aunque la intención del club, expresada por el mánarger Juan Carlos Navarro, tras barrer en la final de la Liga Endesa al Real Madrid, era que el preparador lituano continuara, lo cierto es que Saras ha terminado desestimando la oferta de renovación a la baja presentada por el Barça. Un parte, también, por la gestión del caso Mirotic y las garantías que le ofrece el proyecto de poder competir por todos los títulos.

En las últimas horas han surgido informaciones que apuntan al interés de la NBA para reclutar a Jasikevicius. Concretamente, el portal 'Thehomeofglory.com', informó este lunes que el preparador báltico habría recibido una oferta de los Memphis Grizzlies para ejercer como técnico asistente. La propuesta sería de tres temporadas y seis millones de dólares.

💣❗A possible destination for Sarunas Jasikevicius could be Memphis Grizzlies, as an assistant coach.



Ex-FCBarcelona coach has an offer for the next 3 seasons and 6M dollars. pic.twitter.com/JzierPWEBl