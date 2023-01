Jasikevicius: "El partido se ha puesto muy difícil y hemos sabido levantarlo"

"Teníamos que aguantar y cuando ellos han bajado en ataque, hemos ido hacia arriba", apuntó el lituano Los azulgranas entraron en los últimos diez minutos con una desventaja de diez puntos

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, destacó este martes la fortaleza mental de su equipo, que remontó un partido frente al Maccabi Playtika Tel Aviv (83-78) que perdía por diez puntos a falta de diez minutos.

"Cuando un equipo lo mete todo, lo más importante es aguantar, que no se escapen a diez puntos o más. Nadie mete durante 40 minutos tanto como ellos en el tercer cuarto. Teníamos que aguantar y cuando ellos han bajado en ataque, hemos ido hacia arriba", analizó el técnico lituano en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Jasikevicius agradeció el apoyo de la afición barcelonista: "Tenemos que darle las gracias a la afición, que dio lo mejor cuando peor estaba el equipo. Es importante mantener esta conexión con el Palau, se nota que está con la plantilla. Sabe cuando los jugadores lo necesitan. Hoy ha sido clave, sin duda".

"Pido al equipo ser sólidos, tenemos que aprender a no cometer errores graves. Hay equipos delante nuestro, como el Olympiacos, que no te regala nada. Parece que podemos mejorar, pero estamos regalando mucho. No aprendemos. Hay que hacer que el otro equipo sufra port todo y no regalar", recalcó el entrenador del Barça.

Jasikevicius aseguró que nunca dejó de creer en la remontada: "Quedaba mucho tiempo y estaban metiendo muchos tiros difíciles. Al final pasamos a una defensa agresiva con todo el mundo y no solo con Baldwin, nos dio consistencia defensiva. Dudo de si lo hice demasiado tarde".

"¿Mirotic? Quizás tiene demasiadas ganas de hacerlo bien. La actitud es buena. Hoy no ha entrado bien en el partido, es algo que puede pasar. En el tercer cuarto ha estado mejor y acabó bastante bien. Con cada semana va a ir a más. Necesita más fondo físico para jugar tantos minutos", concluyó 'Saras'.

xsf/jl