Jasikevicius explica la salida de Davies: "Era una cuestión económica"

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, explicó que la marcha del pívot Brandon Davies el pasado verano al EA7 Emporio Armani Milan, rival del Barça este viernes en la Euroliga, se debió a que el jugador priorizó la superior oferta económica del conjunto italiano.

"Es bastante fácil de explicar, era una cuestión económica más que otra cosa. No llegamos dónde sí podía llegar el Milán y él eligió su destino. Hicimos muchos esfuerzos para que se quedara. Tanto Mario Fernández como yo hablamos mucho con él, le explicamos la situación del club y del equipo", recordó el técnico lituano este miércoles en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Pese a la decisión del Davies, Jasikevicius no le guarda rencor: "Teníamos muchas ganas de que se quedara, pero no pudo ser. Lo he entrenado muchos años, tanto aquí como en el Zalgiris, y le deseo mucha suerte. Ojalá que sean muy felices él y su familia en Milán".

"Es demasiado pronto para hablar de favoritos. Nos enfrentamos a un equipo con mucho talento y un entrenador experimentado. Como todos, necesitan tiempo para ver cómo encajan las piezas. Con el paso del tiempo, seguramente serán uno de los mejores equipos de Europa", valoró el técnico lituano sobre su próximo rival.

Jasikevicius repasó cómo se encuentran los lesionados Nikola Mirotic y Kyle Kuric: "Niko sigue con su recuperación y Kyle ha empezado a hacer parte del entrenamiento con el equipo. Está pendiente de algunos exámenes médicos, dando pequeños pasos adelante. Les esperamos a ambos en un poco más de tiempo".

"Lo más importante a estas alturas es centrarnos en nuestro juego, añadir ideas o mejorar lo que no hacemos bien. Justo hoy hemos empezado a preparar el partido. Ha sido una semana buena para nosotros en este aspecto, con algunos entrenamientos y conceptos nuevos", explicó el preparador del Barça.

Pese al balance de dos victorias y dos derrotas en la Euroliga, Jasikevicius aseguró que "es demasiado pronto para sentir presión" por los resultados, menos aún antes de "uno de estos partidos que a los jugadores les encanta jugar, frente a un gran rival y con el pabellón lleno".

"Queremos ser fuertes en casa y, ya desde el año pasado, sentimos que la afición nos empuja en los momentos difíciles. Esto es lo más importante, que esté de nuestro lado cuando las cosas no van bien, porque habrá momentos de estos durante la temporada", concluyó el entrenador del conjunto catalán.