Jasikevicius, cerca de salir del Barça

El lituano está muy cerca de no seguir como entrenador del Barça de basket la próxima temporada Jasikevicius apunta a marcharse del Barça después de haber ganado la Liga ante el Real Madrid

Sarunas Jasikevicius está muy cerca de no ser el entrenador del Barça de baloncesto la próxima temporada. Saras acababa contrato este próximo 30 de junio y, tras negociarse su renovación, todo apunta a que club y entrenador separarán sus caminos al no llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

Hace escasos días Juan Carlos Navarro aseguró en 'RAC1' que "Jasikevicius acaba contrato ahora mismo y queremos que sea nuestro entrenador. Ahora tenemos que hacer algunos retoques y si el proyecto es bueno, que seguro que será bueno, se lo comunicaremos y no creo que haya problema en que siga el año que viene con el Barça". Al final, no ha habido entente entre las partes y se ha optado por no continuar.

De esta forma, Sarunas Jasikevicius deja de ser el entrenador del Barça de basket después de tres años donde ha logrado levantar dos Copas del Rey y dos Ligas, pero no ha logrado el objetivo de levantar la tan ansiada Euroliga.

Ahora, el Barça deberá empezar un nuevo proyecto con otro entrenador y con una plantilla que sufrirá ciertos cambios. El más notorio de ellos será la baja de Nikola Mirotic, a quien el Barça ya ha emplazado a buscarse equipo para la próxima campaña.