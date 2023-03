Jasikevicius: "Ahora mismo estamos cerca de donde queremos llegar"

El técnico se mostró satisfecho por el juego del equipo y por la buena racha El Barça suma 5 victorias consecutivas, con una diferencia media de 12 puntos

El FC Barcelona se ha impuesto claramente al Joventut (87-71) en el Palau Blaugrana, en el choque correspondiente a la Jornada 24 de la Liga Endesa. El conjunto culé se ha rehecho de la derrota de la primera vuelta en el Palau Olímpic, y con una férrea defensa y mucho acierto desde el perímetro a partir del segundo cuarto se ha llevado el gato al agua.

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, aseguró tras el partido que el argentino Nico Laprovitttola fue "el mejor" en la victoria barcelonista.

"Durante la mayoría del partido ha estado con tres puntos, pero Laprovittola ha sido el mejor del partido. Estaba haciendo mucho daño, leyendo bien las situaciones sobre su defensa. Me gustó mucho", afirmó el técnico lituano desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Jasikevicius elogió la actuación de sus jugadores: "Debemos estar muy contentos. Hoy el equipo me ha gustado mucho, ha jugado una intensidad muy buena, sabiendo lo que queremos hacer. Lástima que en la primera parte no hemos metido anda. Podríamos haber cogido una ventaja más importante, porque estuvimos muy bien".

"Nuestros objetivos están centrados en la Euroliga. La ilusión para los chicos es conseguir la ventaja de campo y prepararnos para el rival que venga. Estamos bien, pero no hay que relajarse. El equipo que más mejore de aquí a final de temporada será el favorito en la Euroliga y la ACB", añadió.

Jasikevicius destacó la actuación de Sertac Sanli y Tomas Satoransky: "Sanli está en su línea. Siempre es muy sólido y tiene ganas de ayudar, pero cuando no mete parece que no juegue bien. Es un poco la diferencia. Y Satoransky ojalá no pare. Está más cómodo en el sietema y en el equipo. Es muy importante".

"Tenemos equipo experimentado, la mayoría supera los 30 años. En los veteranos, lo más importante siempre es la preparación física, que estén listos, porque ya han visto de todo. Podemos dar aún un paso más e intentaremos darlo antes de las eliminatorias por el título", concluyó en referencia físico de la plantilla.