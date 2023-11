¿Dónde está Jasikevicius?

No ha sido una buena semana para el Barça de baloncesto, después de sus derrotas ante el Baskonia y la más sorprendente ante el UCAM Murcia, un acaso leve accidente en una temporada sobrecargada de partidos en la que resulta casi imposible mantener el máximo nivel en todos los partidos.

No hay crisis porque el equipo azulgrana está manteniendo un buen nivel y porque la temporada es larga. El cambio de Roger Grimau por Jasikevicius cuando ya han pasado cinco meses desde su nombramiento está demostrándose acertado y así lo han manifestado varios jugadores que, por otra parte, han tenido alguna palabra disonante hacia el ex técnico lituano.

Así lo explicaba Álex Abrines en Jijantes: "Grimau claro que nos ha metido broncas, pero es muy buena persona, le tenemos respeto. Es muy cercano, nos pregunta mucho. Nos sentimos liberados, tenemos la libertad de opinar y de decidir. Si tienes a un tío gritando de lunes a sábado, te cansas. Al final dejas de hacer las cosas porque te entra por un oído y te sale por el otro".

Nikola Kalinic, por su parte, también ha dado su versión sobre el cambio: "Me siento más cómodo con un entrenador más tranquilo como Grimau. Es bueno tener libertad, pero si eso no se traduce en algo positivo en la pista no vale para nada".

Saras, a lo suyo

Mientras tanto, el técnico lituano sigue lejos de los focos mediáticos mostrando en sus redes sociales su buen momento de vida. Roma, San Francisco, Corfú, Mikonos, Irlanda, Córcega... son algunos de los destinos que Saras ha ido visitando en estos cinco meses desde que dejará el banquillo del Palau.

El lituano sigue esperando el momento para volver a la actividad, mientras sigue descansando por el mundo tras cerrar su 'otra' etapa en Barcelona.