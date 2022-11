James Nnaji: "Mi padre es tres veces más agresivo que Jasikevicius"

El pívot del Barça ha concedido una entrevista a los medios del club repasando su trayectoria en el conjunto azulgrana "Me encantaría ganar la Euroliga, pero mi sueño es jugar en la NBA"

El Barça de basket cuenta en su plantilla con un diamante cada vez más pulido. James Nnaji (Makurdi, NIgeria 2004) progresa y quema etapas a un ritmo vertiginoso, y su consolidación en el primer equipo azulgrana ya es un hecho.

Renovado el pasado mes de septiembre hasta 2027 en una clara apuesta del club azulgrana por el jugador, el '46' azulgrana ha repasado su corta pero intensa trayectoria desde que llegó al Barça a través de una entrevista a los medios del club.

Llega al Barça tras despuntar en Hungría

Nnaji, que llegó a Barcelona tras despuntar en la Academia Ratgeber en Hungría, ha desvelado como se produjo su desembarco al conjunto azulgrana: "Mi agente me escribió y me dijo que tenía una sorpresa para mí. Había tres equipos en España interesados en ficharme, pero le di prioridad al Barça".

"Es un sueño jugar en el mejor equipo de Europa"

Sobre jugar en el club catalán, Nnaji solo se ha podido deshacer en elogios hacia el club que le ha permitido debutar en la élite del baloncesto europeo: "Es un sueño jugar en el Barça, es el mejor equipo de Europa. Tengo que aprovechar el momento, sé que hay muchos jóvenes con mi físico, pero hay que corresponder a la oportunidad que tengo".

"Mi padre es tres veces más agresivo que Jasikevicius"

Nnaji, que ha admitido que en sus debuts tanto en Liga Endesa como en Euroliga tuvo cierto nerviosismo, también ha hablado sobre su actual entrenador, un Sarunas Jasikevicius con el que el pívot nigeriano se siente como en casa. "Jasikevicius es un entrenador muy inteligente, me siento muy cómodo con las jugadas que me prepara. Me ha enseñado a ver la pista, a estar en la posición correcta. No pasa nada con sus broncas, mi padre es tres veces más agresivo que él, entonces para mí es normal su trato", ha admitido.

Joel Embiid, el ídolo de Nnaji

El interior azulgrana también desveló que Joel Embiid es su jugador favorito y que le gustaría parecerse a su ex compañero de equipo Brandon Davies: "Me gusta mucho su juego, me gustaría alcanzar su nivel. Cuando jugué contra él quería demostrar a la gente que yo merezco jugar en el Barça".

Vesely, un "maestro" en pista

Nnaji también ha tenido elogios hacia Marc Gasol y Jan Vesely: sobre el pívot de Bàsquet Girona, el nigeriano ha revelado que "tuvo una gran oportunidad de aprender cosas de él" en el partido de ACB, mientras que de su compañero checo, ha destacado su gran capacidad defensiva: "Es un profesor para mí".

El sueño de la NBA

Por último, al ser preguntado sobre sus aspiraciones, Nnaji no ha escondido su máxima ambición por conseguir todos los títulos que disputa el Barça, pero también avisa: "Me encantaría ganar la Euroliga pero mi sueño es jugar algún día en la NBA".